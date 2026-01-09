https://sputnik-georgia.ru/20260109/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-296570918.html
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 1,3% 09.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за ноябрь 2025 года повысился на 0,5% по сравнению с октябрем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным "Сакстата", увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат в строительной отрасли на 1,3%.
В ноябре 2025 года по сравнению с ноябрем 2024 года индекс стоимости строительства вырос на 5,2%, что главным образом было вызвано ростом зарплат на 21%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.