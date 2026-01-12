https://sputnik-georgia.ru/20260112/eks-premer-gruzii-provedet-pyat-let-v-tyurme-po-soglasheniyu-s-prokuraturoy-296605309.html

Экс-премьер Грузии проведет пять лет в тюрьме по соглашению с прокуратурой

12.01.2026, Sputnik Грузия

Гарибашвили признал совершенное им преступление и согласился с условиями соглашения о признании вины

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заключил процессуальное соглашение с прокуратурой и согласился провести пять лет в тюрьме, сообщили в Генпрокуратуре Грузии. Гарибашвили признал совершенное им преступление и согласился с условиями соглашения о признании вины. Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры. Кроме того, в качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 1 миллиона лари. Он также будет лишен доходов, полученных от преступной деятельности, и денег, изъятых при обыске его дома, в пользу государства. Прокуратура Грузии в октябре 2025 года предъявила бывшему премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили обвинение по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, Гарибашвили не имел права участвовать в какой-либо предпринимательской деятельности, а также получать любое вознаграждение, кроме должностного оклада. Детали обвинения По информации прокуратуры, в период пребывания в должности Гарибашвили тайно и под прикрытием активно занимался различными видами бизнес-деятельности и получал доходы незаконного происхождения в особо крупном размере. Как должностное лицо он был обязан декларировать свои доходы и расходы. С целью легализации вышеуказанных незаконных доходов Гарибашвили указывал в своих декларациях заведомо ложные данные – якобы он ежегодно получал крупные денежные подарки от члена семьи. Таким образом он искусственно создавал законное происхождение части полученных им в результате незаконного участия в бизнесе средств – 830 тысяч лари, которые были введены в легальный оборот. Кроме того, по данным следствия, для придания правомерного вида необоснованному имуществу в 2023-2024 годах Гарибашвили приобрел и зарегистрировал на имя связанного с ним лица два автомобиля общей стоимостью 463 630 лари, а также через члена семьи за 210 тысяч лари купил 100-процентную долю в одной из компаний, в собственности которой находилась недвижимость. Параллельно на имя компании, зарегистрированной на члена его семьи, были сделаны инвестиции на общую сумму 3 670 172 лари. Одновременно основную часть необоснованных денежных средств, чтобы скрыть их подлинную природу и источник происхождения, Гарибашвили конвертировал в иностранную валюту. Как сообщил прокурор, в результате обыска в квартире экс-премьера 17 октября 2025 года было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

