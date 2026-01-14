https://sputnik-georgia.ru/20260114/chernomorskiy-kabel-pomozhet-gruzii-ispolzovat-energoresursy-v-polnoy-mere---premer-296637460.html
Черноморский кабель поможет Грузии использовать энергоресурсы в полной мере - премьер
Черноморский кабель поможет Грузии использовать энергоресурсы в полной мере - премьер
это взаимовыгодный проект, благодаря которому Грузия повысит производительность в сфере электроэнергии, отметил Кобахидзе
2026-01-14T19:03+0400
2026-01-14T19:03+0400
2026-01-14T19:04+0400
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Благодаря проекту прокладки подводного энергокабеля по дну Черного моря Грузия сможет в полной мере использовать свои энергетические ресурсы, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе и президент ОАЭ обсудили развитие двусторонних отношений Грузии и Эмиратов>>>Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. По словам премьера, это взаимовыгодный проект, благодаря которому Грузия повысит производительность в сфере электроэнергии. "Мы считаем проект подводного кабеля через Черное море трансформационным проектом. Это очень амбициозный и реалистичный проект. Мы провели технико-экономическое исследование. Этот проект технически осуществим, поэтому мы очень оптимистично смотрим в этом направлении", — сказал он. Как отметил Корбахидзе, Грузия придает проекту большое значение. "Мы рады, что Европейская комиссия включила его в свой список приоритетов. Это проект, представляющий общий интерес, и мы еще более оптимистично настроены в отношении его реализации", — резюмировал премьер. Еврокомиссия присвоила статус "проекта, представляющего взаимный интерес" проекту подводного энергокабеля по дну Черного моря, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, в декабре 2025 года. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением – 525 кВ и мощностью – 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
19:03 14.01.2026 (обновлено: 19:04 14.01.2026)
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Благодаря проекту прокладки подводного энергокабеля по дну Черного моря Грузия сможет в полной мере использовать свои энергетические ресурсы, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
"Мы увеличим наши генерирующие мощности и наладим производство электроэнергии на экспорт. Мы также выйдем на другие рынки Европы. Без реализации этого проекта нам будет сложно в полной мере использовать наши энергетические ресурсы", — заявил Кобахидзе в ходе выступления на Диалоге лидеров, состоявшемся в рамках Недели устойчивого развития в Абу-Даби, главной темой которой был "Средний коридор – соединение Европы и Азии посредством энергетики".
По словам премьера, это взаимовыгодный проект, благодаря которому Грузия повысит производительность в сфере электроэнергии.
"Мы считаем проект подводного кабеля через Черное море трансформационным проектом. Это очень амбициозный и реалистичный проект. Мы провели технико-экономическое исследование. Этот проект технически осуществим, поэтому мы очень оптимистично смотрим в этом направлении", — сказал он.
Как отметил Корбахидзе, Грузия придает проекту большое значение. "Мы рады, что Европейская комиссия включила его в свой список приоритетов. Это проект, представляющий общий интерес, и мы еще более оптимистично настроены в отношении его реализации", — резюмировал премьер.
Еврокомиссия присвоила статус "проекта, представляющего взаимный интерес" проекту подводного энергокабеля по дну Черного моря, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, в декабре 2025 года.
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением – 525 кВ и мощностью – 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.