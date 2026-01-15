Грузия
Миграционная политика США, их внутреннее дело – спикер парламента Грузии
Миграционная политика США, их внутреннее дело – спикер парламента Грузии
Госдепартамент США ранее подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки.
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Миграционная политика США это дело их внутренней политики, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили комментируя решение США по визам. Госдепартамент США ранее подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки. Решение должно вступить в силу 21 января и будет действовать на неопределенный срок. Председатель парламента также отметил, что на Грузию не влияют решения США. "Наша политика не определяет политику президента Трампа в вопросе миграции, в отношении Венесуэлы и Гренландии. Как мы ни при чем в вопросе Гренландии и Венесуэлы, так же мы не при чем в отношении миграционной политикой президента Трампа, которая коснулась половины земного шара", — заявил Папуашвили. Согласно документу Государственного департамента США , консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей. С января 2025 года Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной".
Шалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии
Шалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии
Госдепартамент США ранее подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Миграционная политика США это дело их внутренней политики, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили комментируя решение США по визам.
Госдепартамент США ранее подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки. Решение должно вступить в силу 21 января и будет действовать на неопределенный срок.
"Миграционная политика Америки — это внутренний вопрос, и им решать. Для нас важно, чтобы все граждане Грузии были вовлечены в процесс строительства Грузии. Сегодня тот процесс рекордного экономического роста, который происходит в Грузии, в значительной степени требует, чтобы каждый гражданин заботился о развитии нашей страны", — заявил Папуашвили.
Председатель парламента также отметил, что на Грузию не влияют решения США.
"Наша политика не определяет политику президента Трампа в вопросе миграции, в отношении Венесуэлы и Гренландии. Как мы ни при чем в вопросе Гренландии и Венесуэлы, так же мы не при чем в отношении миграционной политикой президента Трампа, которая коснулась половины земного шара", — заявил Папуашвили.
Флаг Соединенных Штатов Америки - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2026
США приостанавливают иммиграционные визы: как это повлияет на Грузию
17:54
Согласно документу Государственного департамента США , консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.
С января 2025 года Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
0