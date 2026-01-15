Миграционная политика США, их внутреннее дело – спикер парламента Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260115/migratsionnaya-politika-ssha-ikh-vnutrennee-delo--spiker-parlamenta-gruzii-296659180.html
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Миграционная политика США это дело их внутренней политики, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили комментируя решение США по визам. Госдепартамент США ранее подтвердил сообщения СМИ о том, что приостановка выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию, связана с пересмотром процедур их обработки. Решение должно вступить в силу 21 января и будет действовать на неопределенный срок. Председатель парламента также отметил, что на Грузию не влияют решения США. "Наша политика не определяет политику президента Трампа в вопросе миграции, в отношении Венесуэлы и Гренландии. Как мы ни при чем в вопросе Гренландии и Венесуэлы, так же мы не при чем в отношении миграционной политикой президента Трампа, которая коснулась половины земного шара", — заявил Папуашвили. Согласно документу Государственного департамента США , консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей. С января 2025 года Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
"Миграционная политика Америки — это внутренний вопрос, и им решать. Для нас важно, чтобы все граждане Грузии были вовлечены в процесс строительства Грузии. Сегодня тот процесс рекордного экономического роста, который происходит в Грузии, в значительной степени требует, чтобы каждый гражданин заботился о развитии нашей страны", — заявил Папуашвили.
Председатель парламента также отметил, что на Грузию не влияют решения США.
"Наша политика не определяет политику президента Трампа в вопросе миграции, в отношении Венесуэлы и Гренландии. Как мы ни при чем в вопросе Гренландии и Венесуэлы, так же мы не при чем в отношении миграционной политикой президента Трампа, которая коснулась половины земного шара", — заявил Папуашвили.
Согласно документу Государственного департамента США , консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.
С января 2025 года Госдеп аннулировал 85 тысяч виз в рамках политики президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы "сделать Америку снова безопасной".