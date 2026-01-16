https://sputnik-georgia.ru/20260116/gruziya-usilivaet-dialog-s-katarom-v-tbilisi-proshli-vstrechi-s-novym-poslom-296665241.html

Грузия усиливает диалог с Катаром: в Тбилиси прошли встречи с новым послом

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Вопросы сотрудничества между двумя странами, а также возможности углубления торгово-экономических связей обсудили министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и посол Катара в Грузии Али Юсеф Абдулрахман Аль-Мулла, говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии. Как отмечено в сообщении, глава грузинского внешнеполитического ведомства провела ознакомительную встречу с недавно назначенным катарским дипломатом, поздравила его с назначением на должность и пожелала успехов в дальнейшей работе. Стороны выразили готовность к дальнейшей активизации сотрудничества и подчеркнули важность обмена визитами на высоком уровне. "Также было отмечено, что в конце января текущего года в Тбилиси состоятся политические консультации между министерствами иностранных дел Грузии и Катара, которые станут важным шагом в формировании повестки будущего сотрудничества между двумя странами", – говорится в сообщении. Ознакомительную встречу с послом также провел вице-премьер Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани. По его словам, для Грузии важно углубление двустороннего сотрудничества между Государством Катар и Грузией. На встрече стороны также обсудили вопросы предстоящего визита Чиковани в Доху по приглашению вице-премьера Катара, государственного министра по вопросам обороны шейха Сауда бин Абдулрахмана Аль Тани, а также планы встречи с катарским коллегой. Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в Грузии появилось катарское диппредставительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

