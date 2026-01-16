https://sputnik-georgia.ru/20260116/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-yanvarya-2026-296620934.html

Какой сегодня церковный праздник: 16 января 2026

По православному церковному календарю 16 января отмечают день памяти святых Малахия, Гордия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк МалахияПо церковному календарю 16 января поминают пророка Малахию, жившего за 400 лет до Рождества Христова. Будущий святой жил во времена возвращения иудеев из Вавилонского плена. Малахия – последний ветхозаветный пророк, поэтому его называют "печатью пророков"."Малахией", что значит "ангел" или "вестник", его прозвали за душевную доброту и благочестие. Пророческая книга святого входит в канон Священных книг. В ней он обвинял иудеев, предсказывая пришествие Спасителя, Его Предтечи и последний Суд.Мученик ГордийПо церковному календарю 16 января поминают мученика Гордия, пострадавшего за веру в начале IV века.Родился будущий святой в христианской семье в городе Кесарии Каппадокийской в конце III века. Став взрослым, Гордий поступил на военную службу. Мужественного и искусного воина вскоре назначили сотником.Во время преследования христиан, оставив мир, он удалился в пустыню, чтобы постом и молитвой приготовить себя к исповеданию имени Христа Спасителя.Гордия схватили, когда он выступил в защиту христиан перед префектом города. Мученику после жестоких пыток отрубили голову. Произошло это в 320 году.ИмениныПо церковному календарю 16 января именины отмечают Ирина и Гордей.Материал подготовлен на основе открытых источников

