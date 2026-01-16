https://sputnik-georgia.ru/20260116/kurs-lari-dollar-296662735.html

Курс лари на пятницу – 2,6961 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0014 по отношению к доллару 16.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 января в размере 2,6961 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0014 по отношению к доллару.

