https://sputnik-georgia.ru/20260116/miru-nuzhen-mir-pozitsiya-gruzii-po-peregovoram-es-i-rossii-po-ukraine-296667413.html

Миру нужен мир: позиция Грузии по переговорам ЕС и России по Украине

Миру нужен мир: позиция Грузии по переговорам ЕС и России по Украине

Sputnik Грузия

Европейский союз в последнее время не предпринял ни одного шага в этом направлении, отмечают в правящей партии Грузии 16.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-16T13:53+0400

2026-01-16T13:53+0400

2026-01-16T13:53+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

"сила народа"

владимир путин

франция

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/11/251200150_0:52:3236:1872_1920x0_80_0_0_28e2defcc9a2f9a32d641610c1e95a66.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Переговоры между Европой и Россией о мире и гарантиях безопасности для Украины необходимы для установления долгосрочного мира в регионе, заявила депутат от партии "Сила народа" Эка Сепашвили. В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова восстановить необходимый уровень отношений с европейскими странами. Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что правительства ряда европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Она отметила, что диалог всегда предпочтительнее конфликта, войны и насилия. "Я считаю, что этот диалог даже запоздал, и думаю, что соответствующие шаги следовало предпринять раньше", – добавила депутат. В свою очередь первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Вольский заявил, что конфликт на Украине является одной из особо важных тем, и если Евросоюз участвует, то лишь с позиции так называемой "партии войны". "Миру необходим мир. Европейский союз в последнее время не предпринял ни одного шага в этом направлении", – добавил он. Ранее, в декабре, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

франция

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", владимир путин, франция, украина