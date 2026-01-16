https://sputnik-georgia.ru/20260116/pervoe-zoloto-gruzinskikh-figuristov-na-che--2026-296665538.html

Первое золото грузинских фигуристов на ЧЕ–2026

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина стали победителями чемпионата Европы по фигурному катанию в английском Шеффилде.Пара заняла первое место в короткой программе, получила 129,80 балла за произвольную программу, в сумме набрав 215,76 балла. Второе место заняли представляющие Германию Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (203,87 балла). Тройку замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (202,56 балла). Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Шеффилде (Великобритания).Сегодня представители Грузии продолжат борьбу за призовые места:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

