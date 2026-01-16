https://sputnik-georgia.ru/20260116/sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-v-vykhodnye-296673349.html
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в выходные
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в выходные
16.01.2026
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Обильные осадки и сильный ветер ожидаются на востоке Грузии до 20 января, сообщили в Национальном центре окружающей среды.
В горных районах ожидаются туман, метель, обледенение линий электропередачи, гололед на дорогах и лавинная опасность.
Из-за сильного снегопада, метели, ухудшения видимости, гололеда и угрозы схода лавин на отдельных участках автомобильных дорог возможно ограничение движения транспорта.
Ожидаемые осадки могут привести к повышению уровня воды в реках и формированию оползневых процессов. Уровень опасности возникновения природных катастроф оценивается как средний.