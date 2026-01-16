https://sputnik-georgia.ru/20260116/skolko-deneg-perechislili-migranty-v-gruziyu-v-2025-godu--novaya-statistika-296663179.html
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2025 году – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за 2025 год лидером являются США 16.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2025 год вырос на 8,5% по сравнению с 2024 годом и составил 3 646,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В 2025 году из России перечислено 424,2 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 17,9% меньше, чем за 2024 год.Перечисления из России в декабре вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2025 года выросли на 18,4% по сравнению с декабрем 2024 года и составили 337,95 миллиона долларов.В декабре 2025 года из России перечислено 43,5 миллиона долларов – 12,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 39,1% больше, чем за тот же месяц 2024 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ декабре 2025 года из Грузии за границу перевели 40,8 миллиона долларов – на 17,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За 2025 год из Грузии за границу перевели 420,2 миллиона долларов – на 11,1% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за 2025 год
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
682,3
19,5
Италия
621,1
9,8
Россия
467,7
-14,7
Германия
318,7
19,2
Греция
293,5
11,7
Перечисления из России в декабре выросли
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2025 года выросли на 18,4% по сравнению с декабрем 2024 года и составили 337,95 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за декабрь 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
63,7
15,2
Италия
58,7
15,2
Россия
43,5
39,1
Германия
30,0
27,9
Греция
27,5
15,3
Сколько валюты перевели из Грузии
В декабре 2025 года из Грузии за границу перевели 40,8 миллиона долларов – на 17,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За 2025 год из Грузии за границу перевели 420,2 миллиона долларов – на 11,1% больше, чем в 2024 году.