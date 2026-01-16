https://sputnik-georgia.ru/20260116/skolko-deneg-perechislili-migranty-v-gruziyu-v-2025-godu--novaya-statistika-296663179.html

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2025 году – новая статистика

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2025 год вырос на 8,5% по сравнению с 2024 годом и составил 3 646,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В 2025 году из России перечислено 424,2 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 17,9% меньше, чем за 2024 год.Перечисления из России в декабре вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2025 года выросли на 18,4% по сравнению с декабрем 2024 года и составили 337,95 миллиона долларов.В декабре 2025 года из России перечислено 43,5 миллиона долларов – 12,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 39,1% больше, чем за тот же месяц 2024 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ декабре 2025 года из Грузии за границу перевели 40,8 миллиона долларов – на 17,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За 2025 год из Грузии за границу перевели 420,2 миллиона долларов – на 11,1% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

