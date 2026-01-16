Грузия
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2025 году – новая статистика
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2025 году – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за 2025 год лидером являются США 16.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-16T09:01+0400
2026-01-16T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2025 год вырос на 8,5% по сравнению с 2024 годом и составил 3 646,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В 2025 году из России перечислено 424,2 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 17,9% меньше, чем за 2024 год.Перечисления из России в декабре вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2025 года выросли на 18,4% по сравнению с декабрем 2024 года и составили 337,95 миллиона долларов.В декабре 2025 года из России перечислено 43,5 миллиона долларов – 12,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 39,1% больше, чем за тот же месяц 2024 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ декабре 2025 года из Грузии за границу перевели 40,8 миллиона долларов – на 17,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За 2025 год из Грузии за границу перевели 420,2 миллиона долларов – на 11,1% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Новости
грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2025 году – новая статистика

09:01 16.01.2026
Подписаться
По объему денежных переводов в Грузию за 2025 год лидером являются США
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2025 год вырос на 8,5% по сравнению с 2024 годом и составил 3 646,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за 2025 год

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

682,3

19,5

Италия

621,1

9,8

Россия

467,7

-14,7

Германия

318,7

19,2

Греция

293,5

11,7

В 2025 году из России перечислено 424,2 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 17,9% меньше, чем за 2024 год.

Перечисления из России в декабре выросли

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2025 года выросли на 18,4% по сравнению с декабрем 2024 года и составили 337,95 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за декабрь 2025 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

63,7

15,2

Италия

58,7

15,2

Россия

43,5

39,1

Германия

30,0

27,9

Греция

27,5

15,3

В декабре 2025 года из России перечислено 43,5 миллиона долларов – 12,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 39,1% больше, чем за тот же месяц 2024 года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В декабре 2025 года из Грузии за границу перевели 40,8 миллиона долларов – на 17,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За 2025 год из Грузии за границу перевели 420,2 миллиона долларов – на 11,1% больше, чем в 2024 году.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
