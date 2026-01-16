https://sputnik-georgia.ru/20260116/tysyacha-proverok-i-28-narusheniy-itogi-kontrolya-vetklinik-v-2025-godu-296662869.html

Тысяча проверок и 28 нарушений: итоги контроля ветклиник в 2025 году

16.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Около 700 ветеринарных клиник, ветаптек и зоомагазинов проверили в 2025 году, обнаружив 28 нарушений, сообщили в Национальном агентстве продовольствия. В течение года инспекторы провели более тысячи государственных проверок примерно в 700 ветеринарных клиниках, включая клиники, использующие препараты, подлежащие особому контролю, ветеринарные аптеки и зоомагазины. Контроль будет активно продолжен и в этом году. Национальное агентство призывает потребителей обращаться на горячую линию министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501, в случае обнаружения нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

