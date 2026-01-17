https://sputnik-georgia.ru/20260117/gruzinskiy-figurist-nika-egadze-vpervye-stal-chempionom-evropy-296686236.html

Грузинский фигурист Ника Эгадзе впервые стал чемпионом Европы

Эгадзе – ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе 17.01.2026, Sputnik Грузия

спорт

грузия

новости

ника эгадзе

этери тутберидзе

успехи грузинских фигуристов в мире

фигурное катание

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузинский фигурист Ника Эгадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания).Первое золото грузинских фигуристов на ЧЕ–2026>>> После блестящего выступления в короткой программе Эгадзе занял первое место с 91,28 балла. В произвольной программе он набрал 181,72 балла и стал чемпионом Европы с общим результатом 273 балла.Серебряную медаль ЧЕ завоевал итальянец Маттео Риццо – 256,37 балла, а бронза досталась чешскому фигуристу Георгию Рештенко – 238,27 балла.Впервые в истории представитель Грузии выиграл золото в соревнованиях мужчин. На прошлом чемпионате Европы в Таллинне Эгадзе был четвертым.Грузинскому фигуристу Нике Эгадзе 23 года. Одним из его тренеров является заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. До начала чемпионата Эгадзе занимал 8-е место в рейтинге ИСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

