https://sputnik-georgia.ru/20260117/gruzinskiy-figurist-nika-egadze-vpervye-stal-chempionom-evropy-296686236.html
Грузинский фигурист Ника Эгадзе впервые стал чемпионом Европы
Грузинский фигурист Ника Эгадзе впервые стал чемпионом Европы
Sputnik Грузия
Эгадзе – ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе 17.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-17T21:11+0400
2026-01-17T21:11+0400
2026-01-17T21:35+0400
спорт
грузия
новости
ника эгадзе
этери тутберидзе
успехи грузинских фигуристов в мире
фигурное катание
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/11/296685923_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_6797c3a375725ec27735e54c61735889.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузинский фигурист Ника Эгадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания).Первое золото грузинских фигуристов на ЧЕ–2026>>> После блестящего выступления в короткой программе Эгадзе занял первое место с 91,28 балла. В произвольной программе он набрал 181,72 балла и стал чемпионом Европы с общим результатом 273 балла.Серебряную медаль ЧЕ завоевал итальянец Маттео Риццо – 256,37 балла, а бронза досталась чешскому фигуристу Георгию Рештенко – 238,27 балла.Впервые в истории представитель Грузии выиграл золото в соревнованиях мужчин. На прошлом чемпионате Европы в Таллинне Эгадзе был четвертым.Грузинскому фигуристу Нике Эгадзе 23 года. Одним из его тренеров является заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. До начала чемпионата Эгадзе занимал 8-е место в рейтинге ИСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/11/296685923_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_80b99b0d0e563418f664c4f9a88ea22d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, ника эгадзе, этери тутберидзе, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание
спорт, грузия, новости, ника эгадзе, этери тутберидзе, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание
Грузинский фигурист Ника Эгадзе впервые стал чемпионом Европы
21:11 17.01.2026 (обновлено: 21:35 17.01.2026)
Эгадзе – ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузинский фигурист Ника Эгадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания).
После блестящего выступления в короткой программе Эгадзе занял первое место с 91,28 балла. В произвольной программе он набрал 181,72 балла и стал чемпионом Европы с общим результатом 273 балла.
Серебряную медаль ЧЕ завоевал итальянец Маттео Риццо – 256,37 балла, а бронза досталась чешскому фигуристу Георгию Рештенко – 238,27 балла.
Впервые в истории представитель Грузии выиграл золото в соревнованиях мужчин. На прошлом чемпионате Европы в Таллинне Эгадзе был четвертым.
Грузинскому фигуристу Нике Эгадзе 23 года. Одним из его тренеров является заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. До начала чемпионата Эгадзе занимал 8-е место в рейтинге ИСУ.