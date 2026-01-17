Россияне лидируют по числу визитов в Грузию

https://sputnik-georgia.ru/20260117/rossiyane-lidiruyut-po-chislu-vizitov-v-gruziyu-296678342.html

Что касается туристических визитов, они выросли на 8,4% по сравнению с 2024 годом и составили 5,5 миллиона 17.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию – в 2025 году страну посетили 1,6 миллиона граждан РФ, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. В целом в 2025 году Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников, что на 5,9% больше, чем в 2024 году. Что касается туристических визитов, они выросли на 8,4% по сравнению с 2024 годом и составили 5,5 миллиона. Кроме того, в прошлом году было зафиксировано рекордное количество визитов из стран ЕС и Великобритании – 499,9 тысячи визитов, что на 14% больше по сравнению с 2024 годом.Также за этот период в Грузии зафиксировано рекордное количество путешественников из стран Персидского залива – 145,5 тысячи визитов, что на 3,4% больше, чем в 2024 году. Увеличилось количество международных визитов из Саудовской Аравии (+9,1%). Значительный рост визитов также был зафиксирован из Израиля (+29,4%), Азербайджана (+33,2%) и Китая (+44,4%). Восстановление туризма Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии COVID-19 с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

