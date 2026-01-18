Грузия
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворят более дюжины мигрантов
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворят более дюжины мигрантов
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет 18.01.2026
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0b/294119188_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2d6ed340e3f18a7ffa71b3a9914577eb.jpg
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди задержанных – граждане Бангладеш, Турции, Узбекистана, Азербайджана и Марокко. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством въезд в Грузию запрещен лицам, подвергнутым депортации. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворят более дюжины мигрантов

Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.
Среди задержанных – граждане Бангладеш, Турции, Узбекистана, Азербайджана и Марокко. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.
"В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны", – говорится в сообщении МВД Грузии.
В соответствии с действующим законодательством въезд в Грузию запрещен лицам, подвергнутым депортации. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно.
