Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворят более дюжины мигрантов

Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет 18.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди задержанных – граждане Бангладеш, Турции, Узбекистана, Азербайджана и Марокко. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством въезд в Грузию запрещен лицам, подвергнутым депортации. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2026

