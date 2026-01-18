https://sputnik-georgia.ru/20260118/chempionat-evropy-po-vodnomu-polo-sbornaya-gruzii-nachala-vtoroy-etap-matchem-s-italiey-296689497.html
Чемпионат Европы по водному поло: сборная Грузии начала второй этап матчем с Италией
Чемпионат Европы по водному поло: сборная Грузии начала второй этап матчем с Италией
Следующий матч сборная Грузии проведет против Румынии 19 января
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сборная Грузии провела первый матч второго группового этапа чемпионата Европы по водному поло против Италии в Белграде, уступив в упорной борьбе со счетом 14:16. Первую четверть грузинские ватерполисты отыграли вничью. Во второй и третьей четвертях они пропустили больше, чем смогли забить, а победа в последнем периоде не смогла повлиять на итоговый результат. Счет по четвертям – 2:2, 4:6, 4:6, 4:2. Следующий матч второго группового этапа сборная Грузии проведет против Румынии 19 января в 18:30, а заключительный матч группы – против Турции 21 января в 18:30. Сборная Грузии участвует в чемпионате Европы по водному поло в седьмой раз подряд. Чемпионат Европы в столице Сербии завершится 25 января.
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сборная Грузии провела первый матч второго группового этапа чемпионата Европы по водному поло против Италии в Белграде, уступив в упорной борьбе со счетом 14:16.
Первую четверть грузинские ватерполисты отыграли вничью. Во второй и третьей четвертях они пропустили больше, чем смогли забить, а победа в последнем периоде не смогла повлиять на итоговый результат. Счет по четвертям – 2:2, 4:6, 4:6, 4:2.
По три гола в ворота итальянцев забили Вако Дадвани и Стефан Пиешивац. По два гола забили Саба Ткешелашвили и Душан Васич, по одному мячу на свой счет записали Шушиашвили, Битадзе, Танкошич и Влахович.
Следующий матч второго группового этапа сборная Грузии проведет против Румынии 19 января в 18:30, а заключительный матч группы – против Турции 21 января в 18:30.
Сборная Грузии участвует в чемпионате Европы по водному поло в седьмой раз подряд. Чемпионат Европы в столице Сербии завершится 25 января.