Три человека задержаны в Тбилиси по делу о незаконном обороте наркотиков
Три человека задержаны в Тбилиси по делу о незаконном обороте наркотиков
18.01.2026
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств, сообщили в пресс-службе МВД. Задержания были проведены в разное время сотрудниками главного управления Глдани-Надзаладеви, Ваке-Сабуртало и Исани-Самгори, а также управления полиции Кахети. Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств.В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержания были проведены в разное время сотрудниками главного управления Глдани-Надзаладеви, Ваке-Сабуртало и Исани-Самгори, а также управления полиции Кахети.
В ходе обысков в жилых домах задержанных в качестве вещдоков изъяли особо крупные партии наркотических средств, подготовленных к сбыту. В разных местах были обнаружены, в том числе, сушеная марихуана и МДМА.
Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.