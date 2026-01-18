https://sputnik-georgia.ru/20260118/tri-cheloveka-zaderzhany-v-tbilisi-po-delu-o-nezakonnom-oborote-narkotikov-296691527.html

Три человека задержаны в Тбилиси по делу о незаконном обороте наркотиков

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 18.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств, сообщили в пресс-службе МВД. Задержания были проведены в разное время сотрудниками главного управления Глдани-Надзаладеви, Ваке-Сабуртало и Исани-Самгори, а также управления полиции Кахети. Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Наркотики на 3 миллиона нашли в Грузии: обвиняемые – иностранцы>>Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств.В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

