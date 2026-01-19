Илья Топурия признан автором лучшего нокаута UFC 2025 года

https://sputnik-georgia.ru/20260119/ilya-topuriya-priznan-avtorom-luchshego-nokauta-ufc-2025-goda-296691959.html

19.01.2026

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузино-испанский боец UFC Илья Топурия стал автором лучшего нокаута в UFC по версии организации в 2025 года, говорится в информации на ее странице. В июне 2025 года Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и этой победой завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе (70 кг). В этот день он стал десятым бойцом в истории UFC, завоевавшим чемпионский пояс в разных весовых категориях – до этого он также был чемпионом в полулегком весе (65 кг). У 28-летнего грузинского бойца в настоящее время нет запланированных боев. Его возвращение ожидается в конце весны или летом 2026 года. Илия Топурия взял паузу в UFC – чемпион подал заявление в полицию на бывшую жену>>Небольшой перерыв боец решил взять из-за сложного этапа в личной жизни – бракоразводного процесса. Что касается предстоящего соперника Топурия, скорее всего, он встретится с обладателем временного пояса в легком весе Джастином Гейджем или Пэдди Пимблеттом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

