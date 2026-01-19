https://sputnik-georgia.ru/20260119/makhashvili-kallas-nedostoyna-svoey-dolzhnosti-v-organakh-es-296703065.html

Махашвили: Каллас недостойна своей должности в органах ЕС

Махашвили: Каллас недостойна своей должности в органах ЕС

Sputnik Грузия

Действующий верховный представитель Европейского союза Кая Каллас должна уступить свою должность более профессиональному кадру 19.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-19T16:58+0400

2026-01-19T16:58+0400

2026-01-19T16:58+0400

политика

грузия

новости

брюссель

тбилиси

европа

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1e/295151153_0:553:880:1048_1920x0_80_0_0_e0f58c651937b9ea3a07ce113641842f.jpg

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Властям Грузии хотелось бы видеть на должности верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности не Кая Каллас, а гораздо более компетентного, опытного и профессионального человека, хотя решение о ее замене должны принять страны-члены ЕС, заявил член парламентского большинства Леван Махашвили. Вице-председатель Европейского парламента Хави Лопес написал в социальной сети X, что Верховный представитель ЕС Кая Каллас не подходит для этой должности. По его мнению, Каллас оторвана от реальных интересов современного мира и Европы. По словам Махашвили, сегодня ЕС находится в очень сложной геополитической ситуации и переживает очень сложные международные события. По его словам, жаль, что в этот критический момент главой внешнеполитической службы Европейского Союза является Кая Каллас. Ранее, в декабре, перед саммитом Евросовета в Брюсселе Каллас заявила, что ЕС поддерживает грузинский народ, но не нынешнее правительство страны. По ее словам, действия властей ведут Грузию в неправильном направлении и не приближают ее к членству в ЕС. Каллас подчеркнула, что пока руководство страны продолжает предпринимать ошибочные шаги, продвижение в процессе получения статуса страны-кандидата невозможно. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Хаос в Иране невыгоден Грузии — Вольский>>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

брюссель

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, еврокомиссия