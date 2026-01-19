https://sputnik-georgia.ru/20260119/novaya-politika-litsemeriya-es-deputat-subari-o-smene-ritoriki-v-otnoshenii-rossii-296701387.html

Новая политика "лицемерия" ЕС: депутат Субари о смене риторики в отношении России

Новая политика "лицемерия" ЕС: депутат Субари о смене риторики в отношении России

19.01.2026

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Европейский союз изменил свою позицию в отношении России, в Европе все чаще говорят о необходимости нормализации отношений с Москвой, что свидетельствует о смене приоритетов европейских лидеров, заявил депутат от партии "Сила народа" Созар Субари. Субари подчеркнул, что заявления о победе Украины и поражении России перестали звучать, а Европейский союз теперь рассматривает возможность налаживания контактов с Россией. По его словам, европейские лидеры "отвернулись" от Украины, как только стало ясно, что Киев не сможет одержать победу. Он также отметил, что для Европы Владимир Зеленский уже не является героем: его больше не встречают так, как раньше, не стелют красные ковры, а овации в западных парламентах и дифирамбы остались в прошлом. Субари обратил внимание на противоречие в европейской политике: с одной стороны, Международный уголовный суд в Гааге признал президента России Владимира Путина виновным и объявил его в розыск, а с другой – европейские лидеры обсуждают необходимость диалога с ним. Депутат назвал это "непонятным" и подчеркнул, что единственной темой такого диалога могут быть энергетические поставки.По его мнению, Европа пытается вернуться к дешевому российскому газу на фоне экономических трудностей и сокращения промышленного производства. Депутат назвал такую позицию "лицемерием" и "губительной политикой" для Грузии, с которой страна не должна соглашаться. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова восстановить необходимые уровни отношений с европейскими странами. В декабре президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял о пользе возобновления диалога с российским руководством. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух стран должны быть направлены на взаимопонимание, а не на "чтение нотаций".Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан Грузии задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Грузия празднует Крещение Господне>>>В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

