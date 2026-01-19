https://sputnik-georgia.ru/20260119/novaya-politika-litsemeriya-es-deputat-subari-o-smene-ritoriki-v-otnoshenii-rossii-296701387.html
Новая политика "лицемерия" ЕС: депутат Субари о смене риторики в отношении России
19.01.2026
Грузинский депутат считает, что Европа осознала бессмысленность противостояния с Россией и меняет риторику
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Европейский союз изменил свою позицию в отношении России, в Европе все чаще говорят о необходимости нормализации отношений с Москвой, что свидетельствует о смене приоритетов европейских лидеров, заявил депутат от партии "Сила народа" Созар Субари. Субари подчеркнул, что заявления о победе Украины и поражении России перестали звучать, а Европейский союз теперь рассматривает возможность налаживания контактов с Россией. По его словам, европейские лидеры "отвернулись" от Украины, как только стало ясно, что Киев не сможет одержать победу. Он также отметил, что для Европы Владимир Зеленский уже не является героем: его больше не встречают так, как раньше, не стелют красные ковры, а овации в западных парламентах и дифирамбы остались в прошлом. Субари обратил внимание на противоречие в европейской политике: с одной стороны, Международный уголовный суд в Гааге признал президента России Владимира Путина виновным и объявил его в розыск, а с другой – европейские лидеры обсуждают необходимость диалога с ним. Депутат назвал это "непонятным" и подчеркнул, что единственной темой такого диалога могут быть энергетические поставки.По его мнению, Европа пытается вернуться к дешевому российскому газу на фоне экономических трудностей и сокращения промышленного производства. Депутат назвал такую позицию "лицемерием" и "губительной политикой" для Грузии, с которой страна не должна соглашаться. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова восстановить необходимые уровни отношений с европейскими странами. В декабре президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял о пользе возобновления диалога с российским руководством. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух стран должны быть направлены на взаимопонимание, а не на "чтение нотаций".Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан Грузии задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Грузия празднует Крещение Господне>>>В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Европейский союз изменил свою позицию в отношении России, в Европе все чаще говорят о необходимости нормализации отношений с Москвой, что свидетельствует о смене приоритетов европейских лидеров, заявил депутат от партии "Сила народа" Созар Субари.
Субари подчеркнул, что заявления о победе Украины и поражении России перестали звучать, а Европейский союз теперь рассматривает возможность налаживания контактов с Россией. По его словам, европейские лидеры "отвернулись" от Украины, как только стало ясно, что Киев не сможет одержать победу.
"Давно уже от европейских лидеров не слышно заявлений о том, что Россия проигрывает, а Украина побеждает. Теперь ЕС решил, что для его интересов будет лучше наладить отношения с Россией", – заявил депутат.
Он также отметил, что для Европы Владимир Зеленский уже не является героем: его больше не встречают так, как раньше, не стелют красные ковры, а овации в западных парламентах и дифирамбы остались в прошлом.
Субари обратил внимание на противоречие в европейской политике: с одной стороны, Международный уголовный суд в Гааге признал президента России Владимира Путина виновным и объявил его в розыск, а с другой – европейские лидеры обсуждают необходимость диалога с ним. Депутат назвал это "непонятным" и подчеркнул, что единственной темой такого диалога могут быть энергетические поставки.
По его мнению, Европа пытается вернуться к дешевому российскому газу на фоне экономических трудностей и сокращения промышленного производства.
"В этой ситуации нам говорят, что нельзя потреблять российский газ, потому что это преступление, но если тот же газ будет поступать из Азербайджана по двойной цене, это уже правильная политика", – заявил Субари.
Депутат назвал такую позицию "лицемерием" и "губительной политикой" для Грузии, с которой страна не должна соглашаться.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова восстановить необходимые уровни отношений с европейскими странами. В декабре президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял о пользе возобновления диалога с российским руководством. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух стран должны быть направлены на взаимопонимание, а не на "чтение нотаций".
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан Грузии задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России