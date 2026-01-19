https://sputnik-georgia.ru/20260119/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-narodu-ispanii-296707213.html

Премьер Грузии выразил соболезнования народу Испании

Премьер Грузии выразил соболезнования народу Испании

Sputnik Грузия

В муниципалитете Адамус вагоны пассажирского поезда, следовавшего в Мадрид, сошли с рельсов и столкнулись со встречным поездом 19.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-19T16:06+0400

2026-01-19T16:06+0400

2026-01-19T16:32+0400

грузия

новости

испания

мадрид

тбилиси

ираклий кобахидзе

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412461_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fd3a088aa81883958374a09e12bfd8fe.jpg

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования семьям погибших в трагической железнодорожной катастрофе в Испании. Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Испании возросло до 39 человек, еще 152 получили ранения. Инцидент произошел в муниципалитете Адамус. Вагоны пассажирского поезда, следовавшего в Мадрид, сошли с рельсов и столкнулись с поездом, двигавшимся в противоположном направлении. "Искренне выражаю соболезнования семьям погибших в трагической железнодорожной катастрофе в Испании. В это трудное время наши мысли с пострадавшими и испанским народом", – написал Кобахидзе. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд – относительно новый, ему около четырех лет. Поезд, следовавший по маршруту Малага-Мадрид, перевозил 317 пассажиров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

мадрид

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, испания, мадрид, тбилиси, ираклий кобахидзе, политика