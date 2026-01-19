Премьер Грузии выразил соболезнования народу Испании

https://sputnik-georgia.ru/20260119/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-narodu-ispanii-296707213.html
В муниципалитете Адамус вагоны пассажирского поезда, следовавшего в Мадрид, сошли с рельсов и столкнулись со встречным поездом
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования семьям погибших в трагической железнодорожной катастрофе в Испании.
Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Испании возросло до 39 человек, еще 152 получили ранения. Инцидент произошел в муниципалитете Адамус. Вагоны пассажирского поезда, следовавшего в Мадрид, сошли с рельсов и столкнулись с поездом, двигавшимся в противоположном направлении.
"Искренне выражаю соболезнования семьям погибших в трагической железнодорожной катастрофе в Испании. В это трудное время наши мысли с пострадавшими и испанским народом", – написал Кобахидзе.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд – относительно новый, ему около четырех лет.
Поезд, следовавший по маршруту Малага-Мадрид, перевозил 317 пассажиров.