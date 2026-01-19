"Сакстат" назвал сроки публикации итогов переписи населения Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260119/sakstat-nazval-sroki-publikatsii-itogov-perepisi-naseleniya-gruzii----296695874.html
Впервые в истории перепись населения была осуществлена при 100-процентном использовании цифровых технологий 19.01.2026
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Окончательные данные переписи населения Грузии опубликуют не ранее июня 2026 года, сообщил заместитель исполнительного директора Национальной службы статистики "Сакстат" Паата Шавишвили. Перепись населения и сельского хозяйства провели в Грузии в ноябре-декабре 2024 года, предварительные данные были опубликованы в конце июня 2025 года, по результатам которых население Грузии составило 3 914 000 человек. Кроме того, будут опубликованы данные о жилищных условиях населения и, что наиболее важно, данные сельскохозяйственной переписи, включающие площадь земель, количество скота и птицы. В Грузии живет 3,9 миллиона человек>>По его словам, впервые в истории переписи населения была осуществлена при 100%–ном использовании цифровых технологий. "Мы не собирали данные с помощью бумажных анкет. Процесс был разделен на две части. На первом этапе население самостоятельно регистрировалось, а затем наши интервьюеры проводили поквартирный обход с использованием планшетов", – сказал Шавишвили. Перепись населения проходила на контролируемой официальными властями территории Грузии с 14 ноября по 31 декабря 2024 года. Участвовать в переписи можно было как заполнив анкету на специальном сайте, так и ответив на вопросы переписчиков на дому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
