"Сакстат" назвал сроки публикации итогов переписи населения Грузии

19.01.2026

2026-01-19T12:31+0400

2026-01-19T12:31+0400

2026-01-19T12:31+0400

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Окончательные данные переписи населения Грузии опубликуют не ранее июня 2026 года, сообщил заместитель исполнительного директора Национальной службы статистики "Сакстат" Паата Шавишвили. Перепись населения и сельского хозяйства провели в Грузии в ноябре-декабре 2024 года, предварительные данные были опубликованы в конце июня 2025 года, по результатам которых население Грузии составило 3 914 000 человек. Кроме того, будут опубликованы данные о жилищных условиях населения и, что наиболее важно, данные сельскохозяйственной переписи, включающие площадь земель, количество скота и птицы. В Грузии живет 3,9 миллиона человек>>По его словам, впервые в истории переписи населения была осуществлена при 100%–ном использовании цифровых технологий. "Мы не собирали данные с помощью бумажных анкет. Процесс был разделен на две части. На первом этапе население самостоятельно регистрировалось, а затем наши интервьюеры проводили поквартирный обход с использованием планшетов", – сказал Шавишвили. Перепись населения проходила на контролируемой официальными властями территории Грузии с 14 ноября по 31 декабря 2024 года. Участвовать в переписи можно было как заполнив анкету на специальном сайте, так и ответив на вопросы переписчиков на дому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

