https://sputnik-georgia.ru/20260120/prezident-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-zheleznodorozhnoy-katastrofoy-v-ispanii-296711509.html
Президент Грузии выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Испании
Президент Грузии выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Испании
Sputnik Грузия
В результате аварии погибли 39 человек, более сотни получили ранения 20.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-20T11:51+0400
2026-01-20T11:51+0400
2026-01-20T11:55+0400
грузия
новости
происшествия
мадрид
испания
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
мака бочоришвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/14/296711353_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d671df5bf60b9d8ae37385c28de1d258.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования семьям погибших и всему испанскому народу в связи со столкновением двух поездов на юге Испании. Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января у населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент ехал встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погиб 41 человек, более сотни получили ранения. Накануне свои соболезнования народу Испании выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МИД Мака Бочоришвили. Расследование обстоятельств железнодорожной катастрофы продолжается. Официальные выводы должна будет представить специальная комиссия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
мадрид
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/14/296711353_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_486304288980a695b2438a9fa1b59a6b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мадрид, испания, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили
грузия, новости, происшествия, мадрид, испания, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили
Президент Грузии выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Испании
11:51 20.01.2026 (обновлено: 11:55 20.01.2026)
В результате аварии погибли 39 человек, более сотни получили ранения
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования семьям погибших и всему испанскому народу в связи со столкновением двух поездов на юге Испании.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января у населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент ехал встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погиб 41 человек, более сотни получили ранения.
"Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Испании, когда случай на железной дороге унес жизни людей. Выражаю соболезнования семьям погибших и поддержку испанскому народу в это трудное время", – написал Кавелашвили в социальной сети.
Накануне свои соболезнования народу Испании выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МИД Мака Бочоришвили.
Расследование обстоятельств железнодорожной катастрофы продолжается. Официальные выводы должна будет представить специальная комиссия.