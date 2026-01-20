https://sputnik-georgia.ru/20260120/prezident-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-zheleznodorozhnoy-katastrofoy-v-ispanii-296711509.html

Президент Грузии выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Испании

Президент Грузии выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Испании

Sputnik Грузия

В результате аварии погибли 39 человек, более сотни получили ранения 20.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-20T11:51+0400

2026-01-20T11:51+0400

2026-01-20T11:55+0400

грузия

новости

происшествия

мадрид

испания

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

мака бочоришвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/14/296711353_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d671df5bf60b9d8ae37385c28de1d258.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования семьям погибших и всему испанскому народу в связи со столкновением двух поездов на юге Испании. Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января у населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент ехал встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погиб 41 человек, более сотни получили ранения. Накануне свои соболезнования народу Испании выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МИД Мака Бочоришвили. Расследование обстоятельств железнодорожной катастрофы продолжается. Официальные выводы должна будет представить специальная комиссия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

мадрид

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, мадрид, испания, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили