Президент Грузии выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Испании
Президент Грузии выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Испании
В результате аварии погибли 39 человек, более сотни получили ранения
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования семьям погибших и всему испанскому народу в связи со столкновением двух поездов на юге Испании. Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января у населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент ехал встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погиб 41 человек, более сотни получили ранения. Накануне свои соболезнования народу Испании выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МИД Мака Бочоришвили. Расследование обстоятельств железнодорожной катастрофы продолжается. Официальные выводы должна будет представить специальная комиссия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
11:51 20.01.2026 (обновлено: 11:55 20.01.2026)
© REUTERS / Susana VeraОдин из поездов на месте схода с рельсов двух высокоскоростных составов в Кордове, Испания.
Один из поездов на месте схода с рельсов двух высокоскоростных составов в Кордове, Испания. - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Susana Vera
В результате аварии погибли 39 человек, более сотни получили ранения
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования семьям погибших и всему испанскому народу в связи со столкновением двух поездов на юге Испании.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января у населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент ехал встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погиб 41 человек, более сотни получили ранения.

"Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Испании, когда случай на железной дороге унес жизни людей. Выражаю соболезнования семьям погибших и поддержку испанскому народу в это трудное время", – написал Кавелашвили в социальной сети.

Накануне свои соболезнования народу Испании выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МИД Мака Бочоришвили.
Расследование обстоятельств железнодорожной катастрофы продолжается. Официальные выводы должна будет представить специальная комиссия.
