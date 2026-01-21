https://sputnik-georgia.ru/20260121/podloe-povedenie-reaktsiya-gruzinskoy-mechty-na-skandal-vokrug-pomilovaniya-osuzhdennykh-296739006.html
"Подлое поведение": реакция "Грузинской мечты" на скандал вокруг помилования осужденных
Люди, которых якобы могут помиловать, сами не просят об этом и не намерены пользоваться помилованием, заявил Кадагидзе 21.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Ожидания помилования и спекуляции на эту тему были созданы намеренно, чтобы дискредитировать власть, представить ее негуманной и начать очередную кампанию против правительства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Скандал с помилованием: власти Грузии обвинили оппозицию в "грязной игре">>>Президент Грузии в праздник Крещения Господня помиловал 159 осужденных. Ожидалось, что в списки могут попасть и задержанные во время акций протестов, поэтому их родственники ждали акта помилования у руставской и глданской тюрем, но этого не произошло. Оппоненты таким образом попытались принизить гуманный шаг власти, намеренно создавав у семей осужденных ложные ожидания и используя это в своих целях, заявили в партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Как отметил депутат, люди, которых якобы может коснуться помилование, сами не просят об этом и не намерены пользоваться помилованием, даже если им будет об этом объявлено. "Все мы слышали эти заявления: мол, если нас силой выведут, тогда другое дело, а так никакого помилования мы не просим. Это открыто заявлено, а ожидание, которое было искусственно создано, носит спекулятивный характер – с целью показать, будто власть якобы издевается над находящимися под стражей людьми или над их сторонниками, находящимися на свободе", – отметил он. В этой истории, по словам депутата, участвуют и люди, которые используют ситуацию своих родственников в собственных интересах. По его словам, они не рассматривают помилование как реальную цель и не обращаются с такими просьбами, а просто создают впечатление, будто именно помилование является их главной задачей. При этом они ведут себя так, будто только они знают правду, и игнорируют законы, Конституцию, решения судов и даже видеодоказательства. Тактика оппозиции в последние годы строится на перформансах, а факты и реальность для них не важны, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили. По его мнению, такая тактика больше не работает, потому что население уже не ведется на подобные манипуляции. "Тем не менее, они все равно устроили этот перформанс. Это очень подлое поведение. Когда ты хочешь использовать родителей заключенных ради своих политических очков, это крайне низкий поступок, хотя такое они делают не впервые", – сказал Шарманашвили. Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично главой государства на основании рекомендаций комиссии по помилованию при президенте, которая рассматривает заявление осужденного и приговор суда. Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых Ожидания помилования и спекуляции на эту тему были созданы намеренно, чтобы дискредитировать власть, представить ее негуманной и начать очередную кампанию против правительства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Скандал с помилованием: власти Грузии обвинили оппозицию в "грязной игре">>>Президент Грузии в праздник Крещения Господня помиловал 159 осужденных. Ожидалось, что в списки могут попасть и задержанные во время акций протестов, поэтому их родственники ждали акта помилования у Руставской и Глданской тюрем, но этого не произошло. Оппоненты таким образом попытались принизить гуманный шаг власти, намеренно создавав у семей осужденных ложные ожидания и используя это в своих целях, заявили в партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Как отметил депутат, люди, которых якобы может коснуться помилование, сами не просят об этом и не намерены пользоваться помилованием, даже если им будет об этом объявлено. "Все мы слышали эти заявления: мол, если нас силой выведут, тогда другое дело, а так никакого помилования мы не просим. Это открыто заявлено, а ожидание, которое было искусственно создано, носит спекулятивный характер – с целью показать, будто власть якобы издевается над находящимися под стражей людьми или над их сторонниками, находящимися на свободе", – отметил он. В этой истории, по словам депутата, участвуют и люди, которые используют ситуацию своих родственников в собственных интересах. По его словам, они не рассматривают помилование как реальную цель и не обращаются с такими просьбами, а просто создают впечатление, будто именно помилование является их главной задачей. При этом они ведут себя так, будто только они знают правду, и игнорируют законы, Конституцию, решения судов и даже видеодоказательства. Тактика оппозиции в последние годы строится на перформансах, а факты и реальность для них не важны, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили. По его мнению, такая тактика больше не работает, потому что население уже не ведется на подобные манипуляции. "Тем не менее, они все равно устроили этот перформанс. Это очень подлое поведение. Когда ты хочешь использовать родителей заключенных ради своих политических очков, это крайне низкий поступок, хотя такое они делают не впервые", – сказал Шарманашвили. Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично главой государства на основании рекомендаций комиссии по помилованию при президенте, которая рассматривает заявление осужденного и приговор суда. Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых – запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
