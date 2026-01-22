https://sputnik-georgia.ru/20260122/gruziya-zarabotala-na-turizme-47-milliarda-dollarov--296744783.html

Грузия заработала на туризме 4,7 миллиарда долларов

Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов 22.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2025 году.По данным Нацбанка, по сравнению с 2024 годом, доходы в 2025 году выросли на 5,98%.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.При этом в 2025 году по сравнению с 2024 годом доход от граждан России снизился на 17,97 %, доход же от граждан ЕС, наоборот, вырос на 15,65%.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыДоходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году – выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.В 2023 году доходы от туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

