Дебаты вернулись в повестку Грузии – реакция на предложение премьера

Дебаты вернулись в повестку Грузии – реакция на предложение премьера

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Инициатива премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе вернуть формат публичных дебатов вызвала широкий резонанс в политических кругах. Кобахидзе предложил возродить публичные дискуссии, подчеркнув, что это важно для нормального функционирования демократии. Он заявил, что дебаты должны проходить в здоровом, конструктивном формате, а решение о форме их проведения в публичном пространстве в первую очередь зависит от СМИ. Премьер добавил, что правительство готово к консультациям по этому вопросу. Инициативу премьера поддержали в правящей партии "Грузинская мечта". Депутат Тенгиз Шарманашвили отметил, что в последние годы в грузинской политике доминировал формат монолога, когда людям предлагают только одну точку зрения и не дают услышать оппонентов. По его мнению, важно возвращаться к диалогу, где стороны встречаются лицом к лицу, обосновывают свои аргументы и, при необходимости, приходят к согласию. На инициативу премьера одним из первых отреагировал лидер коалиции "За перемены" Зураб Джапаридзе, который лично вызвал Кобахидзе на дебаты. "Лично с тобой, в любом формате, в любое время", – написал Джапаридзе в соцсети. Предложение премьера оппозиционный политик Григол Гегелия от партии "Лело – Сильная Грузия" назвал "комичным". По его словам, правящая партия уже шесть лет избегает дискуссий, преследует политических оппонентов и намерена ликвидировать партии. "В такой ситуации разговор о дебатах выглядит комичным и вызывающим улыбку, потому что власть, желающая дебатов и конструктивного диалога, не вела бы себя так, как этот режим ведет себя по отношению к своим оппонентам", – заявил Гегелия При этом оппозиционер заявил о готовности к дебатам по важным темам – экономике, социальной сфере и внешней политике. Депутат от правящей партии Леван Махашвили отметил, что негативные оценки дебатов исходят от радикалов, чья повестка – радикализм и экстремизм. По его мнению, дебаты станут для них "смертным приговором", и с такими людьми обсуждать нечего. Он подчеркнул, что инициатива адресована тем, кто действительно заинтересован в лучшем будущем страны. "Мы готовы к дискуссиям. Все, кто войдет в обсуждение, покажут свое лицо: заботятся ли они о стране или стремятся к радикализации и разрушению", – заявил Махашвили. Ранее премьер заявил, что с целью уничтожения европейской демократии неформальные правители успешно подавили инакомыслие и закрыли ключевые платформы, где можно было выразить альтернативное мнение и донести его до общества. Агентура "глубинного государства" смогла лишь прервать многолетнюю культуру политических, экономических и социальных дебатов в стране, а главным исполнителем подобных задач премьер назвал лидера партии "Ахали", бывшего гендиректора "Мтавари архи" Нику Гварамия. По оценке премьера, Гварамия успешно выполнил задачу. Он утвердил в медиастандартах ложь, оскорбления, ругательства, клевету, истерию и в итоге создал настолько токсичную медиасреду, что нормальный здоровый человек больше не желает участвовать в дебатах, которые заканчиваются оскорблениями. Как считает премьер, чтобы в будущем грузинский народ мог делать любой выбор на основе правильного анализа, ему должны дать возможность публично услышать позиции всех политических групп, которые имеют амбиции находиться у власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

