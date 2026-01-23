https://sputnik-georgia.ru/20260123/delo-o-neonatsistskoy-gruppirovke-v-gruzii--obvineniya-predyavleny-esche-chetyrem-litsam-296778802.html

Дело о "неонацистской" группировке в Грузии – обвинения предъявлены еще четырем лицам

Следствием установлено, что члены группировки, придерживающиеся "фашистско-нацистской" идеологии, организовывали насилие в отношении лиц с неприемлемыми для... 23.01.2026

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Число обвиняемых в издевательствах, организованных действующей в Грузии группировкой "неонацистов", выросло, в деле появилось четыре новых фигуранта, сообщает Генпрокуратура Грузии. Полиция 16 января задержала 16 членов радикальной фашистской группировки, издевавшихся над людьми, в том числе над детьми и подростками. Среди задержанных – как молодые мужчины, так и девушки, из них – 10 несовершеннолетних. Все четверо новых обвиняемых осуждены по другому уголовному делу и отбывают наказание в пенитенциарном учреждении. Задержанным предъявлены обвинения по следующим статьям: Следствием, проведенным МВД, установлено, что члены группировки, придерживающиеся "фашистско-нацистской" идеологии, организовывали насилие в отношении лиц с неприемлемым для них образом жизни и идентичностью, в том числе несовершеннолетних. Члены группировки с целью выявления и наказания лиц с иными взглядами, сексуальной ориентацией и идентичностью, по мотивам нетерпимости, организованно и группой нападали на заранее выбранную жертву, унижали, отнимали личные вещи, избивали, пытали и издевались. После чего снимали видео насилия и распространяли записи в различных социальных сетях и закрытых группах, причиняя потерпевшим сильные физические, психические и моральные страдания. На данный момент следствию известно о 10 пострадавших, в том числе четверых несовершеннолетних. Однако следователи считают, что жертв может быть больше, поэтому МВД Грузии призвало население сотрудничать со следствием. При этом СМИ выяснили, что фашистская группировка носила название "Бергман" и действовала в Тбилиси, Аджарской автономной республике и регионе Имерети. О фашистской группировке, действующей в Тбилиси, заговорили летом 2025 года, когда полиция задержала 9 человек, в том числе семерых школьников, за расправу над 15-летним подростком. Среди задержанных были два лидера радикальной фашистской группировки – Леван Абесадзе и Давид Джафаров. Сейчас они находятся в тюрьме. По версии следствия, информация, обнаруженная в телефонах задержанных в июле 2025 года, и стала главной причиной нового расследования. На данный момент обвинения предъявлены 22 лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

