В Грузии продолжают обсуждать цены на продукты

Встреча с дистрибьюторами прошла в рамках работы правительственной комиссии по вопросам цен на продукты питания 23.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Правительство заинтересовано в поиске баланса между интересами бизнеса и населения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с представителями дистрибьюторских компаний. Встреча с дистрибьюторами прошла в рамках работы правительственной комиссии по вопросам цен на продукты питания. Первыми с премьер-министром встретились представители сетевых маркетов. Глава правительства отметил, что, согласно первоначальному исследованию, наценка в Грузии составляет в среднем 86%, это является довольно высоким показателем, и цель комиссии – в результате обсуждения с соответствующими сторонами определить, как работает цепочка ценообразования и где есть пространство для снижения цен. "Наценка 86% выглядит довольно высоким показателем. Из этих 86% на дистрибуцию приходится 44%, а доля сетевых маркетов относительно меньшая", – сказал Кобахидзе. Глава правительства отметил, что встречи подобного типа важны для власти, чтобы непосредственно от сектора получать информацию, где они видят проблемы и ресурс для снижения цен. На заседании комиссии вместе с руководителем Ассоциации дистрибьюторов Грузии присутствовали представители около 15 дистрибьюторских компаний. Как заявил глава Ассоциации дистрибьюторов Грузии Лаша Рижамадзе после встречи, бизнес представил свое мнение о проблемах в сфере. По его словам, в решении вопроса высоких цен определенную корректировку может внести регулирование законодательством, соответствующим международной практике. На фоне работы правительственной комиссии, Служба государственной безопасности Грузии провела проверки в сети супермаркетов и дистрибьюторов, чтобы выяснить, как формируется наценка на продукцию. Служба государственной безопасности 24 декабря заявила, что начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания. Уже 5 января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продукты питания. Первое заседание правительственной комиссии состоялось 20 января. Комиссия будет работать над ценами на продукты питания, лекарства и топливо. Параллельно вопрос изучит и парламентская комиссия. Первые результаты работы комиссий будут представлены уже в апреле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

