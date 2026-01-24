https://sputnik-georgia.ru/20260124/pravitelstvo-gruzii-gotovit-plan-razvitiya-strany-do-2036-goda-296785378.html
Правительство Грузии готовит план развития страны до 2036 года
Правительство Грузии готовит план развития страны до 2036 года
Среди планов названа реформа образования, которая стартует в 2026 году, и реформа здравоохранения, заявил премьер 24.01.2026
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Правительство Грузии разработает стратегический план развития страны до 2036 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
До сегодняшнего дня правительство Грузии называло дату "2030 год" – как год завершения плана правящей партии "Грузинская мечта" по развитию страны и достижения максимальных результатов.
"Мы хотим полностью урегулировать все вопросы и, в том числе, хотим стратегически спланировать развитие страны в долгосрочной перспективе. Мы уже анонсировали, что план будет разработан до 2036 года включительно", – сказал Кобахидзе.
По его словам, это будет 11-летний план, в котором отражены конкретные приоритеты и конкретные действия, и на их основе должны быть достигнуты цели.
Среди планов правительства премьер-министр Грузии выделил рост экономики.
"У нас амбициозные планы. Рост экономики – одна из главных целей, и в этом отношении, я думаю, у нас будет очень позитивный год. Мы хотим, чтобы прогноз был намного превышен. Достижение экономического роста минимум в 6-7% возможно, и для этого будет сделан максимум", – сказал Кобахидзе.
На сегодняшний день все международные институты прогнозируют рост экономики страны в 2026 году на уровне 5-5,5%.
Также в числе планов названа реформа образования, которая стартует в 2026 году, и реформа здравоохранения.
Ранее правительство заявляло, что максимум роста экономики в Грузии будет достигнут в 2030 году, также к этому году анонсировалось снижение бедности и безработицы до минимума.