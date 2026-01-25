https://sputnik-georgia.ru/20260125/deputat-oschutimym-rezultatom-initsiativy-premera-dolzhno-stat-snizhenie-tsen-v-gruzii-296797293.html
Депутат: ощутимым результатом инициативы премьера должно стать снижение цен в Грузии
Депутат: ощутимым результатом инициативы премьера должно стать снижение цен в Грузии
Sputnik Грузия
Будут выявлены системные нарушения в процессе ценообразования и адаптированы к правовой базе, заявил депутат 25.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-25T17:51+0400
2026-01-25T17:51+0400
2026-01-25T17:51+0400
грузия
новости
общество
ираклий кобахидзе
"сила народа"
цены
продукты питания
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964203_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_bcfbc6b297359e2fd97d59e7aaa37016.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Первым ощутимым результатом инициативы премьера и работы комиссии должно стать снижение цен на продукты в Грузии, заявила заместитель председателя парламентской политической группы "Сила народа" Эка Сепашвили. С понедельника в Администрации правительства возобновятся заседания Координационной комиссии, которая занимается изучением цен на рынке Грузии. Премьер-министр и члены комиссии встретятся с производителями и фармацевтическими компаниями. Первое заседание комиссии состоялось 20 января. Далее, по ее словам, будут выявлены системные нарушения в процессе ценообразования и адаптированы к правовой базе, которая в будущем защитит население от подобного несправедливого ценообразования и злоупотребления властью со стороны монополистов. Правящая команда также называет дату, примерно через три месяца, когда цены на товары первичного потребления будут снижены. Политики уверены, что есть возможности для регулирования себестоимости продукции, хотя это требует скоординированной работы различных ведомств. Координационная комиссия, созданная по инициативе премьер-министра, первоначально должна была изучать потребительские цены, но сфера ее деятельности была расширена, и, помимо продукции, комиссия будет также интересоваться вопросом цен на лекарства и топливо. Параллельно, в целях изучения процесса ценообразования, Служба государственной безопасности и Следственная служба Министерства финансов проверяют документацию в сетях супермаркетов и дистрибьюторских компаниях. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 24 декабря 2025 года заявил, что большая разница между европейскими и грузинскими ценами на продукты питания обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и рынков, которая в среднем составляет 86% от грузинской границы до прилавка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260122/sgb-gruzii-voshla-s-proverkami-na-obekty-torgovli-iz-za-vysokikh-tsen-na-produkty-296757267.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964203_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_93b6e0d20a85b0b83aacff2a60dc5089.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, "сила народа", цены, продукты питания
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, "сила народа", цены, продукты питания
Депутат: ощутимым результатом инициативы премьера должно стать снижение цен в Грузии
Будут выявлены системные нарушения в процессе ценообразования и адаптированы к правовой базе, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Первым ощутимым результатом инициативы премьера и работы комиссии должно стать снижение цен на продукты в Грузии, заявила заместитель председателя парламентской политической группы "Сила народа" Эка Сепашвили.
С понедельника в Администрации правительства возобновятся заседания Координационной комиссии, которая занимается изучением цен на рынке Грузии. Премьер-министр и члены комиссии встретятся с производителями и фармацевтическими компаниями. Первое заседание комиссии состоялось 20 января.
"Процесс ценообразования изучается со всех сторон, в том числе с участием бизнеса, а также на основе документов, фактических материалов, то есть Служба государственной безопасности запросила эти материалы у предпринимателей. Во-первых, это будет снижение цен, это должен быть первый ощутимый результат", – заявила Сепашвили.
Далее, по ее словам, будут выявлены системные нарушения в процессе ценообразования и адаптированы к правовой базе, которая в будущем защитит население от подобного несправедливого ценообразования и злоупотребления властью со стороны монополистов.
Правящая команда также называет дату, примерно через три месяца, когда цены на товары первичного потребления будут снижены. Политики уверены, что есть возможности для регулирования себестоимости продукции, хотя это требует скоординированной работы различных ведомств.
Координационная комиссия, созданная по инициативе премьер-министра, первоначально должна была изучать потребительские цены, но сфера ее деятельности была расширена, и, помимо продукции, комиссия будет также интересоваться вопросом цен на лекарства и топливо.
Параллельно, в целях изучения процесса ценообразования, Служба государственной безопасности и Следственная служба Министерства финансов проверяют документацию в сетях супермаркетов и дистрибьюторских компаниях.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 24 декабря 2025 года заявил, что большая разница между европейскими и грузинскими ценами на продукты питания обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и рынков, которая в среднем составляет 86% от грузинской границы до прилавка.