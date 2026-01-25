Депутат: ощутимым результатом инициативы премьера должно стать снижение цен в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260125/deputat-oschutimym-rezultatom-initsiativy-premera-dolzhno-stat-snizhenie-tsen-v-gruzii-296797293.html

Будут выявлены системные нарушения в процессе ценообразования и адаптированы к правовой базе, заявил депутат 25.01.2026

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Первым ощутимым результатом инициативы премьера и работы комиссии должно стать снижение цен на продукты в Грузии, заявила заместитель председателя парламентской политической группы "Сила народа" Эка Сепашвили. С понедельника в Администрации правительства возобновятся заседания Координационной комиссии, которая занимается изучением цен на рынке Грузии. Премьер-министр и члены комиссии встретятся с производителями и фармацевтическими компаниями. Первое заседание комиссии состоялось 20 января. Далее, по ее словам, будут выявлены системные нарушения в процессе ценообразования и адаптированы к правовой базе, которая в будущем защитит население от подобного несправедливого ценообразования и злоупотребления властью со стороны монополистов. Правящая команда также называет дату, примерно через три месяца, когда цены на товары первичного потребления будут снижены. Политики уверены, что есть возможности для регулирования себестоимости продукции, хотя это требует скоординированной работы различных ведомств. Координационная комиссия, созданная по инициативе премьер-министра, первоначально должна была изучать потребительские цены, но сфера ее деятельности была расширена, и, помимо продукции, комиссия будет также интересоваться вопросом цен на лекарства и топливо. Параллельно, в целях изучения процесса ценообразования, Служба государственной безопасности и Следственная служба Министерства финансов проверяют документацию в сетях супермаркетов и дистрибьюторских компаниях. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 24 декабря 2025 года заявил, что большая разница между европейскими и грузинскими ценами на продукты питания обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и рынков, которая в среднем составляет 86% от грузинской границы до прилавка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

