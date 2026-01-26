Безопасность аэропортов Грузии обойдется в 38 миллионов лари

https://sputnik-georgia.ru/20260126/bezopasnost-aeroportov-gruzii-oboydetsya-v-38-millionov-lari-296709237.html

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Обеспечение безопасности аэропортов Грузии в 2026 году обойдется в 37,9 миллиона лари, сообщила медиаплатформа BMG.Госкомпания "Объединение аэропортов Грузии" уже оформила контракт с Охранной полицией, который предусматривает обеспечение безопасности трех международных аэропортов страны: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, а также внутренних аэропортов в Телави, Местиа и Амбролаури. В 2025 году эта услуга обошлась Объединению в 33,2 миллиона лари, а в 2024 году – 24,2 миллиона лари. Согласно контракту, в общей сложности 1 099 сотрудников будут отвечать за обеспечение безопасности аэропортов. По условиям контракта, заработная плата начальника отдела авиационной безопасности установлена ​​в размере 10 151 лари в месяц. В прошлом году зарплата на этой должности составляла 80 тысяч лари, а общее число сотрудников службы безопасности – 888. Аэропорты в Грузии юридически принадлежат Объединению аэропортов. Два международных аэропорта (Тбилиси и Батуми) находятся в управлении компании TAV Holdings, входящей в группу ADP. Аэропорты Кутаиси, Местия, Телави и Амбролаури находятся в управлении самого Объединения. Согласно концессионному соглашению, за безопасность аэропортов отвечает Объединение аэропортов, которое заключает соответствующий контракт со Службой госохраны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

