https://sputnik-georgia.ru/20260126/bezopasnost-aeroportov-gruzii-oboydetsya-v-38-millionov-lari-296709237.html
Безопасность аэропортов Грузии обойдется в 38 миллионов лари
Безопасность аэропортов Грузии обойдется в 38 миллионов лари
Sputnik Грузия
Безопасность сразу шести аэропортов в Грузии передана Охранной полиции по единому контракту 26.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-26T09:01+0400
2026-01-26T09:01+0400
2026-01-26T09:01+0400
экономика
грузия
новости
тбилиси
кутаиси
батуми
объединение аэропортов грузии
авиасообщение в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/14/277865113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04d5d080a42b4519693a933b28643ba8.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Обеспечение безопасности аэропортов Грузии в 2026 году обойдется в 37,9 миллиона лари, сообщила медиаплатформа BMG.Госкомпания "Объединение аэропортов Грузии" уже оформила контракт с Охранной полицией, который предусматривает обеспечение безопасности трех международных аэропортов страны: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, а также внутренних аэропортов в Телави, Местиа и Амбролаури. В 2025 году эта услуга обошлась Объединению в 33,2 миллиона лари, а в 2024 году – 24,2 миллиона лари. Согласно контракту, в общей сложности 1 099 сотрудников будут отвечать за обеспечение безопасности аэропортов. По условиям контракта, заработная плата начальника отдела авиационной безопасности установлена в размере 10 151 лари в месяц. В прошлом году зарплата на этой должности составляла 80 тысяч лари, а общее число сотрудников службы безопасности – 888. Аэропорты в Грузии юридически принадлежат Объединению аэропортов. Два международных аэропорта (Тбилиси и Батуми) находятся в управлении компании TAV Holdings, входящей в группу ADP. Аэропорты Кутаиси, Местия, Телави и Амбролаури находятся в управлении самого Объединения. Согласно концессионному соглашению, за безопасность аэропортов отвечает Объединение аэропортов, которое заключает соответствующий контракт со Службой госохраны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
кутаиси
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/14/277865113_358:0:1798:1080_1920x0_80_0_0_2609892019693d82f03a45bca77c8d8b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, батуми, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии
экономика, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, батуми, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии
Безопасность аэропортов Грузии обойдется в 38 миллионов лари
Безопасность сразу шести аэропортов в Грузии передана Охранной полиции по единому контракту
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Обеспечение безопасности аэропортов Грузии в 2026 году обойдется в 37,9 миллиона лари, сообщила медиаплатформа BMG.
Госкомпания "Объединение аэропортов Грузии" уже оформила контракт с Охранной полицией, который предусматривает обеспечение безопасности трех международных аэропортов страны: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, а также внутренних аэропортов в Телави, Местиа и Амбролаури.
В 2025 году эта услуга обошлась Объединению в 33,2 миллиона лари, а в 2024 году – 24,2 миллиона лари.
Согласно контракту, в общей сложности 1 099 сотрудников будут отвечать за обеспечение безопасности аэропортов.
По условиям контракта, заработная плата начальника отдела авиационной безопасности установлена в размере 10 151 лари в месяц. В прошлом году зарплата на этой должности составляла 80 тысяч лари, а общее число сотрудников службы безопасности – 888.
Аэропорты в Грузии юридически принадлежат Объединению аэропортов. Два международных аэропорта (Тбилиси и Батуми) находятся в управлении компании TAV Holdings, входящей в группу ADP. Аэропорты Кутаиси, Местия, Телави и Амбролаури находятся в управлении самого Объединения.
Согласно концессионному соглашению, за безопасность аэропортов отвечает Объединение аэропортов, которое заключает соответствующий контракт со Службой госохраны.