Бывший глава комитета по обороне Гиви Таргамадзе освобожден из Руставской тюрьмы

Таргамадзе был обвинен по статье 349 Уголовного кодекса – "Неисполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии" 26.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Бывший председатель парламентского комитета по обороне и безопасности (в 2008-2012 годах), оппозиционный политик Гиви Таргамадзе освобожден из Руставской тюрьмы после 7 месяцев заключения. Таргамадзе был задержан 27 июня 2025 года. Суд признал его виновным в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента. Решением судьи Нино Галусташвили он был приговорен к 7 месяцам лишения свободы и лишен права занимать государственные должности в течение 2 лет. Таргамадзе был вызван 3 апреля в парламент для дачи объяснений временной следственной комиссии, куда он не явился. После этого политику было предъявлено обвинение, и суд назначил залог в размере 10 тысяч лари в качестве меры пресечения, который он внес в установленный законом срок. Таргамадзе был обвинен по статье 349 Уголовного кодекса – "Неисполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии". Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследовала преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годах, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. Работа временной следственной комиссии парламента Грузии продлилась шесть месяцев. За это время проведено 46 заседаний, опрошено 139 лиц и подготовлено 460 страниц заключения. В последней главе описываются процессы, начавшиеся в 2012 году и продолжающиеся до сегодняшнего дня. Заключение комиссии переведено на иностранные языки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

