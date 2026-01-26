https://sputnik-georgia.ru/20260126/gruziya-predstavit-otchet-po-pravam-cheloveka-v-zheneve-296804670.html

Грузия представит отчет по правам человека в Женеве

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Женеве в рамках 4-го цикла Универсального периодического обзора (УПО) ООН состоится рассмотрение национального отчета Грузии за 2021-2025 годы о состоянии защиты прав человека, сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.По данным внешнеполитического ведомства, в рассмотрении примет участие правительственная делегация Грузии под руководством заместителя министра иностранных дел Хатуны Тотладзе. В ее состав вошли представители правительственных ведомств и парламента Грузии, Центральной избирательной комиссии, прокуратуры, Высшего совета юстиции, а также системы общих судов страны.В МИД отметили, что национальный отчет был подготовлен при координации ведомства с участием всех профильных государственных структур. В работу были вовлечены исполнительная, законодательная и судебная ветви власти. К отчету прилагается информация об исполнении рекомендаций, поддержанных Грузией в 2021 году в рамках предыдущего цикла УПО.Как уточнили в министерстве, в рамках 3-го цикла Грузия приняла 285 рекомендаций и поддержала 257 из них.По информации МИД, отчет был представлен аппарату Народного защитника для обмена предложениями и соображениями. В ведомстве также подчеркнули, что в соответствии с изменениями, внесенными в регламент парламента Грузии в 2016 году, документ по представлению правительства был рассмотрен парламентом.После рассмотрения отчета Грузия в установленные сроки представит свою позицию о том, с какими рекомендациями она согласится и какие обязательства возьмет на себя по их выполнению в течение следующих пяти лет, сообщили в министерстве.Универсальный периодический обзор, учрежденный Советом ООН по правам человека, является механизмом, в рамках которого ситуация с правами человека рассматривается в каждом государстве-члене ООН каждые 4-5 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

