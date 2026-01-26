https://sputnik-georgia.ru/20260126/gruziya-predstavit-otchet-po-pravam-cheloveka-v-zheneve-296804670.html
Грузия представит отчет по правам человека в Женеве
Грузия представит отчет по правам человека в Женеве
Sputnik Грузия
В МИД Грузии отметили, что в рамках 3-го цикла Грузия приняла 285 рекомендаций и поддержала 257 рекомендаций 26.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-26T11:58+0400
2026-01-26T11:58+0400
2026-01-26T11:58+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
женева
оон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/44/234814476_0:10:1500:854_1920x0_80_0_0_d77afeb6da40eb1773fe7de1fa66ce6e.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Женеве в рамках 4-го цикла Универсального периодического обзора (УПО) ООН состоится рассмотрение национального отчета Грузии за 2021-2025 годы о состоянии защиты прав человека, сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.По данным внешнеполитического ведомства, в рассмотрении примет участие правительственная делегация Грузии под руководством заместителя министра иностранных дел Хатуны Тотладзе. В ее состав вошли представители правительственных ведомств и парламента Грузии, Центральной избирательной комиссии, прокуратуры, Высшего совета юстиции, а также системы общих судов страны.В МИД отметили, что национальный отчет был подготовлен при координации ведомства с участием всех профильных государственных структур. В работу были вовлечены исполнительная, законодательная и судебная ветви власти. К отчету прилагается информация об исполнении рекомендаций, поддержанных Грузией в 2021 году в рамках предыдущего цикла УПО.Как уточнили в министерстве, в рамках 3-го цикла Грузия приняла 285 рекомендаций и поддержала 257 из них.По информации МИД, отчет был представлен аппарату Народного защитника для обмена предложениями и соображениями. В ведомстве также подчеркнули, что в соответствии с изменениями, внесенными в регламент парламента Грузии в 2016 году, документ по представлению правительства был рассмотрен парламентом.После рассмотрения отчета Грузия в установленные сроки представит свою позицию о том, с какими рекомендациями она согласится и какие обязательства возьмет на себя по их выполнению в течение следующих пяти лет, сообщили в министерстве.Универсальный периодический обзор, учрежденный Советом ООН по правам человека, является механизмом, в рамках которого ситуация с правами человека рассматривается в каждом государстве-члене ООН каждые 4-5 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
женева
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/44/234814476_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_fb821e3e91367f99f5a1847d816d71f4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, женева, оон
политика, грузия, новости, тбилиси, женева, оон
Грузия представит отчет по правам человека в Женеве
В МИД Грузии отметили, что в рамках 3-го цикла Грузия приняла 285 рекомендаций и поддержала 257 рекомендаций
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Женеве в рамках 4-го цикла Универсального периодического обзора (УПО) ООН состоится рассмотрение национального отчета Грузии за 2021-2025 годы о состоянии защиты прав человека, сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.
По данным внешнеполитического ведомства, в рассмотрении примет участие правительственная делегация Грузии под руководством заместителя министра иностранных дел Хатуны Тотладзе. В ее состав вошли представители правительственных ведомств и парламента Грузии, Центральной избирательной комиссии, прокуратуры, Высшего совета юстиции, а также системы общих судов страны.
В МИД отметили, что национальный отчет был подготовлен при координации ведомства с участием всех профильных государственных структур. В работу были вовлечены исполнительная, законодательная и судебная ветви власти. К отчету прилагается информация об исполнении рекомендаций, поддержанных Грузией в 2021 году в рамках предыдущего цикла УПО.
Как уточнили в министерстве, в рамках 3-го цикла Грузия приняла 285 рекомендаций и поддержала 257 из них.
По информации МИД, отчет был представлен аппарату Народного защитника для обмена предложениями и соображениями. В ведомстве также подчеркнули, что в соответствии с изменениями, внесенными в регламент парламента Грузии в 2016 году, документ по представлению правительства был рассмотрен парламентом.
После рассмотрения отчета Грузия в установленные сроки представит свою позицию о том, с какими рекомендациями она согласится и какие обязательства возьмет на себя по их выполнению в течение следующих пяти лет, сообщили в министерстве.
Универсальный периодический обзор, учрежденный Советом ООН по правам человека, является механизмом, в рамках которого ситуация с правами человека рассматривается в каждом государстве-члене ООН каждые 4-5 лет.