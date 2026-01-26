https://sputnik-georgia.ru/20260126/tamozhenniki-prazdnuyut-premer-rasskazal-o-razvitii-logistiki-i-reforme-tamozhni-v-gruzii-296811780.html

Таможенники празднуют: премьер рассказал о развитии логистики и реформе таможни в Грузии

Таможенники празднуют: премьер рассказал о развитии логистики и реформе таможни в Грузии

Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб мира, являющихся членами Всемирной таможенной организации... 26.01.2026

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия активно укрепляет свой статус как региональный центр стабильности и логистики на фоне глобального переосмысления мировых торговых маршрутов, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном Международному дню таможенника. У работников таможни сегодня праздник – 26 января отмечается Международный день таможенника. Таможенные офицеры Службы доходов Минфина совместно с более чем 180 таможенными администрациями-членами Всемирной таможенной организации отметили профессиональный праздник. Премьер отметил, что параллельно с ростом экспорта и импорта в Грузии успешно внедрена компьютеризированная транзитная система, совместимая с ЕС. Система обеспечивает беспрепятственное перемещение грузов между Евросоюзом и 39 странами-участницами Конвенции – на основе одной декларации и одной гарантии, что значительно упрощает логистику и сокращает время прохождения границ. "При этом при поддержке Азиатского банка развития активно ведется работа над проектами совместных таможенно-пропускных пунктов с Азербайджаном и Арменией, что является лучшим примером регионального сотрудничества", – отметил премьер. Глава грузинского правительства также подчеркнул, что Служба доходов Министерства финансов постоянно находится в оперативной координации с международными партнерами в части исполнения санкций. По его информации, в 2025 году таможенным департаментом было принято 2 658 решений об отказе в проведении таможенной операции и возврате товара в страну отправления. "Эти данные подтверждают ответственное отношение нашего государства к глобальной безопасности и еще раз подчеркивают репутацию Грузии как надежного международного партнера", – отметил глава правительства. Премьер также заявил, что правительство продолжит поддерживать таможенную службу институционально, обеспечивать достойные условия работы и развитие, поскольку успех ведомства напрямую влияет на силу страны. В завершение он поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником. По его словам, таможенная служба стала современной, прозрачной и эффективной структурой, которая способствует экономическому росту, укрепляет доверие инвесторов и обеспечивает справедливую конкуренцию. "Ваша работа часто остается незаметной для широкой общественности, но она составляет фундамент экономической безопасности нашего государства. Именно вы обеспечиваете поддержку законной торговли, мобилизацию доходов бюджета и защиту граждан от контрабанды и опасной продукции." Грузия стала членом Всемирной таможенной организации в 1993 году. Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб мира, являющихся членами Всемирной таможенной организации. Организация объединяет 184 государства. Таможенно-пропускные пункты Грузии расположены на границах с Турцией (ТПП "Сарпи, "Вале", "Карцахи"), Арменией (ТПП "Ниноцминда", "Гугути", "Садахло", "Ахкерпи"), Азербайджаном (ТПП "Самтацкаро", "Лагодехи", "Красный мост", "Гардабани и Мтквари") и Россией (ТПП "Казбеги"). Таможенно-пропускные пункты также работают в Тбилисском, Батумском и Кутаисском аэропортах, а также в морских портах Батуми, Поти и Кулеви. В Грузии также работает ТПП "Строительная зона Карцахи". Что касается экономических зон оформления, то они расположены в трех точках в Тбилиси, в том числе в Тбилисском аэропорту, а также в Батуми и Поти. Создание ЭЗО является частью экономического курса, который предусматривает предложение справедливой, простой и надежной налоговой системы бизнесменам. Первая экономическая зона открылась в декабре 2010 года в пригороде Тбилиси Лило. История праздника Международный день таможенника имеет длинную историю. Все началось с 15 декабря 1950 года в Брюсселе. Тогда 30 стран подписали Конвенцию о создании таможенного совета. Документ вступил в силу в ноябре 1952 года, а уже через год, 26 января, в бельгийской столице состоялась первая сессия таможенного совета. Этот день лег в основу празднования Международного дня таможенника. В 1994 году таможенный совет был переименован во Всемирную таможенную организацию. Впервые Международный день таможенника отметили в 1983 году – в 30-летний юбилей международной организации. По разным данным, 26 января свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч работников таможенной службы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

