https://sputnik-georgia.ru/20260126/tamozhenniki-prazdnuyut-premer-rasskazal-o-razvitii-logistiki-i-reforme-tamozhni-v-gruzii-296811780.html
Таможенники празднуют: премьер рассказал о развитии логистики и реформе таможни в Грузии
Таможенники празднуют: премьер рассказал о развитии логистики и реформе таможни в Грузии
Sputnik Грузия
Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб мира, являющихся членами Всемирной таможенной организации... 26.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-26T15:55+0400
2026-01-26T15:55+0400
2026-01-26T15:55+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
ираклий кобахидзе
всемирная таможенная организация
азербайджан
армения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/12/259695006_303:563:2943:2048_1920x0_80_0_0_13807297e79d17cff04c05b649f65e57.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия активно укрепляет свой статус как региональный центр стабильности и логистики на фоне глобального переосмысления мировых торговых маршрутов, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном Международному дню таможенника. У работников таможни сегодня праздник – 26 января отмечается Международный день таможенника. Таможенные офицеры Службы доходов Минфина совместно с более чем 180 таможенными администрациями-членами Всемирной таможенной организации отметили профессиональный праздник. Премьер отметил, что параллельно с ростом экспорта и импорта в Грузии успешно внедрена компьютеризированная транзитная система, совместимая с ЕС. Система обеспечивает беспрепятственное перемещение грузов между Евросоюзом и 39 странами-участницами Конвенции – на основе одной декларации и одной гарантии, что значительно упрощает логистику и сокращает время прохождения границ. "При этом при поддержке Азиатского банка развития активно ведется работа над проектами совместных таможенно-пропускных пунктов с Азербайджаном и Арменией, что является лучшим примером регионального сотрудничества", – отметил премьер. Глава грузинского правительства также подчеркнул, что Служба доходов Министерства финансов постоянно находится в оперативной координации с международными партнерами в части исполнения санкций. По его информации, в 2025 году таможенным департаментом было принято 2 658 решений об отказе в проведении таможенной операции и возврате товара в страну отправления. "Эти данные подтверждают ответственное отношение нашего государства к глобальной безопасности и еще раз подчеркивают репутацию Грузии как надежного международного партнера", – отметил глава правительства. Премьер также заявил, что правительство продолжит поддерживать таможенную службу институционально, обеспечивать достойные условия работы и развитие, поскольку успех ведомства напрямую влияет на силу страны. В завершение он поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником. По его словам, таможенная служба стала современной, прозрачной и эффективной структурой, которая способствует экономическому росту, укрепляет доверие инвесторов и обеспечивает справедливую конкуренцию. "Ваша работа часто остается незаметной для широкой общественности, но она составляет фундамент экономической безопасности нашего государства. Именно вы обеспечиваете поддержку законной торговли, мобилизацию доходов бюджета и защиту граждан от контрабанды и опасной продукции." Грузия стала членом Всемирной таможенной организации в 1993 году. Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб мира, являющихся членами Всемирной таможенной организации. Организация объединяет 184 государства. Таможенно-пропускные пункты Грузии расположены на границах с Турцией (ТПП "Сарпи, "Вале", "Карцахи"), Арменией (ТПП "Ниноцминда", "Гугути", "Садахло", "Ахкерпи"), Азербайджаном (ТПП "Самтацкаро", "Лагодехи", "Красный мост", "Гардабани и Мтквари") и Россией (ТПП "Казбеги"). Таможенно-пропускные пункты также работают в Тбилисском, Батумском и Кутаисском аэропортах, а также в морских портах Батуми, Поти и Кулеви. В Грузии также работает ТПП "Строительная зона Карцахи". Что касается экономических зон оформления, то они расположены в трех точках в Тбилиси, в том числе в Тбилисском аэропорту, а также в Батуми и Поти. Создание ЭЗО является частью экономического курса, который предусматривает предложение справедливой, простой и надежной налоговой системы бизнесменам. Первая экономическая зона открылась в декабре 2010 года в пригороде Тбилиси Лило. История праздника Международный день таможенника имеет длинную историю. Все началось с 15 декабря 1950 года в Брюсселе. Тогда 30 стран подписали Конвенцию о создании таможенного совета. Документ вступил в силу в ноябре 1952 года, а уже через год, 26 января, в бельгийской столице состоялась первая сессия таможенного совета. Этот день лег в основу празднования Международного дня таможенника. В 1994 году таможенный совет был переименован во Всемирную таможенную организацию. Впервые Международный день таможенника отметили в 1983 году – в 30-летний юбилей международной организации. По разным данным, 26 января свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч работников таможенной службы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260126/gruziya-predstavit-otchet-po-pravam-cheloveka-v-zheneve-296804670.html
тбилиси
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/12/259695006_718:563:2698:2048_1920x0_80_0_0_23fe0ff361a005e445fcb97cf747d567.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, всемирная таможенная организация, азербайджан, армения
общество, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, всемирная таможенная организация, азербайджан, армения
Таможенники празднуют: премьер рассказал о развитии логистики и реформе таможни в Грузии
Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб мира, являющихся членами Всемирной таможенной организации. Организация объединяет 184 государства
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия активно укрепляет свой статус как региональный центр стабильности и логистики на фоне глобального переосмысления мировых торговых маршрутов, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном Международному дню таможенника.
У работников таможни сегодня праздник – 26 января отмечается Международный день таможенника. Таможенные офицеры Службы доходов Минфина совместно с более чем 180 таможенными администрациями-членами Всемирной таможенной организации отметили профессиональный праздник.
"Сегодня, когда мировые торговые маршруты переосмысливаются, наша страна формируется как центр региональной стабильности и логистики. В этом процессе решающую роль играют реформы в таможенной сфере", – заявил Кобахидзе.
Премьер отметил, что параллельно с ростом экспорта и импорта в Грузии успешно внедрена компьютеризированная транзитная система, совместимая с ЕС. Система обеспечивает беспрепятственное перемещение грузов между Евросоюзом и 39 странами-участницами Конвенции – на основе одной декларации и одной гарантии, что значительно упрощает логистику и сокращает время прохождения границ.
"При этом при поддержке Азиатского банка развития активно ведется работа над проектами совместных таможенно-пропускных пунктов с Азербайджаном и Арменией, что является лучшим примером регионального сотрудничества", – отметил премьер.
Глава грузинского правительства также подчеркнул, что Служба доходов Министерства финансов постоянно находится в оперативной координации с международными партнерами в части исполнения санкций. По его информации, в 2025 году таможенным департаментом было принято 2 658 решений об отказе в проведении таможенной операции и возврате товара в страну отправления.
"Эти данные подтверждают ответственное отношение нашего государства к глобальной безопасности и еще раз подчеркивают репутацию Грузии как надежного международного партнера", – отметил глава правительства.
Премьер также заявил, что правительство продолжит поддерживать таможенную службу институционально, обеспечивать достойные условия работы и развитие, поскольку успех ведомства напрямую влияет на силу страны. В завершение он поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником.
По его словам, таможенная служба стала современной, прозрачной и эффективной структурой, которая способствует экономическому росту, укрепляет доверие инвесторов и обеспечивает справедливую конкуренцию.
"Ваша работа часто остается незаметной для широкой общественности, но она составляет фундамент экономической безопасности нашего государства. Именно вы обеспечиваете поддержку законной торговли, мобилизацию доходов бюджета и защиту граждан от контрабанды и опасной продукции."
Грузия стала членом Всемирной таможенной организации в 1993 году.
Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб мира, являющихся членами Всемирной таможенной организации. Организация объединяет 184 государства.
На сегодняшний день таможенный департамента является структурной единицей службы доходов министерства финансов Грузии. За соблюдением закона при передвижении грузов офицеры-таможенники следят 24 часа в день, семь дней в неделю.
Таможенно-пропускные пункты Грузии расположены на границах с Турцией (ТПП "Сарпи, "Вале", "Карцахи"), Арменией (ТПП "Ниноцминда", "Гугути", "Садахло", "Ахкерпи"), Азербайджаном (ТПП "Самтацкаро", "Лагодехи", "Красный мост", "Гардабани и Мтквари") и Россией (ТПП "Казбеги").
Таможенно-пропускные пункты также работают в Тбилисском, Батумском и Кутаисском аэропортах, а также в морских портах Батуми, Поти и Кулеви. В Грузии также работает ТПП "Строительная зона Карцахи".
Что касается экономических зон оформления, то они расположены в трех точках в Тбилиси, в том числе в Тбилисском аэропорту, а также в Батуми и Поти.
Создание ЭЗО является частью экономического курса, который предусматривает предложение справедливой, простой и надежной налоговой системы бизнесменам. Первая экономическая зона открылась в декабре 2010 года в пригороде Тбилиси Лило.
Международный день таможенника имеет длинную историю. Все началось с 15 декабря 1950 года в Брюсселе. Тогда 30 стран подписали Конвенцию о создании таможенного совета. Документ вступил в силу в ноябре 1952 года, а уже через год, 26 января, в бельгийской столице состоялась первая сессия таможенного совета.
Этот день лег в основу празднования Международного дня таможенника. В 1994 году таможенный совет был переименован во Всемирную таможенную организацию.
Впервые Международный день таможенника отметили в 1983 году – в 30-летний юбилей международной организации.
По разным данным, 26 января свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч работников таможенной службы.