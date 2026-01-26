В Грузии раскритиковали политику Каи Каллас на фоне кризиса в ЕС

https://sputnik-georgia.ru/20260126/v-gruzii-raskritikovali-politiku-kai-kallas-na-fone-krizisa-v-es-296805085.html

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Евросоюз переживает сложный период, и в таких условиях ключевые должности должны занимать опытные и компетентные политики, однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас этим требованиям не соответствует, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. Ранее вице-председатель Европейского парламента Хави Лопес написал в соцсети X, что Каллас не подходит для занимаемой должности, отметив ее оторванность от реальных интересов Европы и современного мира. С аналогичной позицией ранее выступил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявив, что ЕС не способен своевременно реагировать на кризисы и не имеет собственной позиции по ключевым международным событиям. "Сегодня ЕС находится в довольно сложной ситуации — он оказался между двумя огнями, и как враги, так и друзья пытаются что-то у него отобрать. В такой обстановке крайне важно, чтобы ключевые должностные лица были опытными, профессиональными, дееспособными и компетентными. К сожалению, Кая Каллас не относится ни к одной из этих категорий", – заявил Махашвили. Депутат также охарактеризовал Каллас как ярко выраженного русофоба, подчеркнув, что ее политические решения, по его мнению, основаны на ненависти к России, а не на интересах граждан Евросоюза. Именно такая политика, считает он, привела Брюссель к нынешним серьезным вызовам. С резкой критикой в адрес Каллас также выступила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани, заявив, что она сыграла одну из наиболее негативных ролей в вопросах, связанных с Грузией. "В контексте Грузии можно назвать лишь несколько ключевых фигур, сыгравших особенно негативную роль, и одной из них, безусловно, является Кая Каллас", – заявила Цилосани в эфире передачи "Имедис квира". Политик обратила внимание на заявления Каллас о поддержке грузинского народа при одновременном непризнании грузинских властей, отметив, что такая позиция противоречит базовым демократическим принципам и игнорирует выбор граждан, сделанный на выборах.По ее словам, подобная политика привела к ослаблению роли Евросоюза в международных процессах. В подтверждение своей позиции она сослалась на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости активизации ЕС для участия в переговорных процессах, в том числе в контексте возможного диалога с Россией. Ранее, в декабре 2025 года, перед саммитом Евросовета в Брюсселе Кая Каллас заявила, что ЕС поддерживает грузинский народ, но не нынешнее правительство страны. По ее словам, действия властей ведут Грузию в неправильном направлении и не приближают ее к членству в Евросоюзе. Каллас подчеркнула, что до изменения курса властей продвижение в процессе получения статуса страны-кандидата невозможно. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

