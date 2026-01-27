Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в декабре

https://sputnik-georgia.ru/20260127/obem-vydannykh-bankami-gruzii-kreditov-vyros-v-dekabre-296825605.html

По данным на конец декабря, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 27.01.2026

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в декабре 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,97 миллиарда лари (2,85%) и на 1 января текущего года составил 70,94 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 729,31 миллиона лари (1,82%), а в иностранной валюте – на 1,24 миллиарда лари (4,29%).По состоянию на конец декабря 2025 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 11,17 миллиарда лари, что на 1,18% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 20,38 миллиарда лари, что на 5,31% больше, чем в ноябре.За декабрь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,87%, или 674,24 миллиона лари, и на 1 января текущего года составил 36,64 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,6%, что на 0,58 процентного пункта меньше, чем на 1 декабря 2025 года.По данным на конец декабря, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

