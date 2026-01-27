Грузия
Представители Секции интересов РФ в Грузии поздравили ветерана блокадного Ленинграда
Представители Секции интересов РФ в Грузии поздравили ветерана блокадного Ленинграда
27 января – особая дата для грузинского ветерана Лилии Зерекидзе. Она является ребенком блокадного Ленинграда, и этот день занимает особое место в ее жизни.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и стала одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Город оказался в окружении почти на 900 дней. Жители Ленинграда пережили острую нехватку продовольствия, холод и постоянные обстрелы, но город не был сдан.27 января 1944 года советские войска полностью сняли блокаду. Эта дата ежегодно отмечается как день воинской славы и памяти о мужестве и стойкости жителей блокадного Ленинграда.С поздравлениями к ветерану пришли представители Секции интересов Российской Федерации в Грузии. Они передали официальные поздравления от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.Глава Секции Дмитрий Олисов подчеркнул важность сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне. По его словам, ныне здравствующие ветераны, такие как Лилия Леонидовна, являются живыми свидетелями и хранителями памяти о трудных и героических страницах истории.Через месяц Лилии Зерекидзе исполнится 100 лет. Представители российской дипмиссии пожелали ей крепкого здоровья, благополучия и мира.
21:30 27.01.2026
27 января – особая дата для грузинского ветерана Лилии Зерекидзе. Она является ребенком блокадного Ленинграда, и этот день занимает особое место в ее жизни.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и стала одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Город оказался в окружении почти на 900 дней. Жители Ленинграда пережили острую нехватку продовольствия, холод и постоянные обстрелы, но город не был сдан.

27 января 1944 года советские войска полностью сняли блокаду. Эта дата ежегодно отмечается как день воинской славы и памяти о мужестве и стойкости жителей блокадного Ленинграда.

С поздравлениями к ветерану пришли представители Секции интересов Российской Федерации в Грузии. Они передали официальные поздравления от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Глава Секции Дмитрий Олисов подчеркнул важность сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне. По его словам, ныне здравствующие ветераны, такие как Лилия Леонидовна, являются живыми свидетелями и хранителями памяти о трудных и героических страницах истории.

Через месяц Лилии Зерекидзе исполнится 100 лет. Представители российской дипмиссии пожелали ей крепкого здоровья, благополучия и мира.
