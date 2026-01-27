Украина "перезагрузила" дипотношения с Грузией – депутат объяснил назначение нового посла

https://sputnik-georgia.ru/20260127/ukraina-perezagruzila-dipotnosheniya-s-gruziey--deputat-obyasnil-naznachenie-novogo-posla-296831391.html

Позиция Грузии остается неизменной, и Тбилиси по-прежнему придерживается с Киевом формата дружеских и партнерских отношений, заявили в партии

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Киев перешел к политике "перезагрузки" отношений с Тбилиси после того, как не смог реализовать ожидания, связанные с открытием "второго фронта" в Грузии, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили, комментируя назначение Украиной нового посла в Грузии. Украина назначила нового посла в Грузии после длительного перерыва>>>Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии. Соответствующий указ опубликован 26 января 2026 года. Киев не имел посла в Тбилиси с 2022 года – после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова. Он подчеркнул, что позиция Грузии остается неизменной, и Тбилиси по-прежнему придерживается с Киевом формата дружеских и партнерских отношений. Мачарашвили также напомнил, что грузинский посол покинул Киев одним из последних и продолжал работать в условиях боевых действий. "Да, мы остаемся в формате партнерства и дружбы. Мы говорили об этом и раньше. Зеленскому не понравилась та правда, которую мы озвучивали, поэтому он и отозвал посла. Сейчас он назначил нового посла, хотя должен был сделать это раньше", – отметил Мачарашвили. В период отсутствия посла функции главы дипмиссии исполняли временные поверенные, которых за менее чем четыре года сменилось пятеро. С 2025 года временным поверенным в делах Украины в Грузии является Роман Яковенко. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины, грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины. Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

