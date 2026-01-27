Вандализм бьет по бюджету Тбилиси: полиция и мэрия готовят "ответный удар"

https://sputnik-georgia.ru/20260127/vandalizm-bet-po-byudzhetu-tbilisi-politsiya-i-meriya-gotovyat-otvetnyy-udar-296806623.html

27.01.2026

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Вандализм наносит значительный ущерб бюджету, так как на восстановление поврежденных объектов, в том числе памятников культурного наследия, требуются огромные средства, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси планирует обратиться в парламент с инициативой ужесточить наказание за вандализм. Как ранее заявил Каладзе, за последние два года зафиксировано около 5 тысяч случаев порчи городского имущества, а ущерб составил десятки миллионов лари, при том что действующие штрафы не оказывают сдерживающего эффекта. "Это все очень тяжело, особенно когда тратятся большие суммы денег на то, чтобы наш город стал еще лучше, еще более упорядоченным, более зеленым и красивым", – отметил Каладзе в эфире передачи "Имедис квира". Мэр подчеркнул, что средства на восстановление зданий и сооружений – это деньги жителей города, которые могли бы быть направлены на реализацию других важных проектов и улучшение инфраструктуры. Каладзе также объявил о планах усилить соблюдение закона в отношении вандализма. По его словам, городская администрация совместно с министерством внутренних дел будет работать над улучшением координации в этой сфере и рассчитывает на поддержку жителей Тбилиси. "Этот город – наш общий, и каждый должен заботиться о нем. Решение, принятое вместе с МВД, позволит нам лучше координировать эту сферу", – подчеркнул мэр. О необходимости усилить реагирование на случаи вандализма за счет активного вовлечения полиции заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. По его словам, ранее на такие правонарушения в основном реагировали муниципальные службы, однако у них нет технических и правовых возможностей, которыми располагает полиция. Дарахвелидзе отметил, что муниципалитет не может эффективно установить личность скрывающегося правонарушителя, провести расследование и применить меры принуждения. "Именно здесь важна вовлеченность полиции, потому что у полиции есть все средства, правовые рычаги и механизмы, чтобы выявить каждого правонарушителя или преступника, совершившего такое действие. Мы обеспечим эффективное реагирование", – заявил Дарахвелидзе. Ранее мэрия уже предпринимала попытки борьбы с вандализмом: для фиксации случаев было запущено специальное приложение, однако интерес жителей к нему со временем снизился. Сейчас штраф за уродование облика города в Тбилиси составляет до 3,5 тысячи лари, а за вандализм – 1 тысячу лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

