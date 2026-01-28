https://sputnik-georgia.ru/20260128/gruzinskie-regbisty-nachali-podgotovku-k-predstoyaschemu-chempionatu-evropy-296832643.html

Грузинские регбисты начали подготовку к предстоящему чемпионату Европы

28.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Сборная Грузии по регби начинает подготовку к чемпионату Европы – первый матч Борджгалоснеби проведут на выезде против Швейцарии 8 февраля. Через неделю после первой встречи,15 февраля, грузинские регбисты также сыграют на выезде в Амстердаме против команды Нидерландов, а завершат групповой этап в Тбилиси, на стадионе "Авчала", матчем против Испании 21 февраля. Чемпионат пройдет в 2026 году по той же системе, что и в прошлом: на первом этапе восемь команд будут разделены на две группы, из которых две команды-победительницы выйдут в полуфинал кубка, а остальные будут бороться за места с V по VIII. В группу А входят: Испания, Грузия, Швейцария Нидерланды, а в группу B – Португалия, Румыния, Германия и Бельгия. Полуфиналы состоятся 7-8 марта. Финальные матчи пройдут в Мадриде 15 марта. Обновленный тренерский штаб сборной Грузии во главе с итальянским специалистом Марко Бортолами назвал расширенный состав на турнир. В списке несколько дебютантов. Тренеры вернули в команду несколько регбистов, которые некоторое время не играли за Борджгалоснеби. После 2021 года в команду вернется игрок "Стад Франс" Георгий Меликидзе, проведший отличный сезон во Франции – на его счету 8 попыток в 14 матчах. Расширенный состав команды насчитывает 34 регбиста, 20 из которых – игроки схватки и 14 – линейные игроки. Что касается Марко Бортолами, то он будет исполнять обязанности главного тренера сборной Грузии на чемпионате Европы до приезда французского специалиста Пьера-Анри Бронкана. Последний официально был назначен на должность главного тренера в начале января. Он заменил на посту английского специалиста Ричарда Кокерилла. Сборная Грузии по регби выигрывала чемпионат Европы 17 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

