Выставка, посвященная 1700-летию христианства в Грузии, открылась в Национальном архиве
Выставка, посвященная 1700-летию христианства в Грузии, открылась в Национальном архиве
28.01.2026
2026-01-28T20:02+0400
2026-01-28T20:02+0400
2026-01-28T20:02+0400
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Выставка "Святая Нино – Просветительница Грузии", посвященная 1700-летию провозглашения христианства государственной религией Грузии в IV веке, открылась в выставочном павильоне Национального архива, сообщили в пресс-службе архива. Цель выставки – представить широкой публике уникальное визуальное наследие и архивные документы, отражающие историю христианизации Грузии, продемонстрировать огромное значение этого эпохального события в духовной, культурной и государственной жизни грузинского народа. На выставке представлены фотографии, сделанные во время экспедиций Национального архива как по Грузии – Тбилиси, Цаленджиха, Бочорма, Вардзия, озеро Паравани, Бодбе, Шиомгвиме, Гелати, Уджарма, Мцхета, Сатхе, так и за рубежом – Азербайджан (пустыня), Турция (Аниси) в связи с деятельностью святой Нино в Грузии. В Национальном архиве хранятся рукописи, связанные с обращением Картли в христианство (гулани, собрание исторических работ), исторические документы (документы, переданные в дар монастырю Бодбе от имени святой Нино) и фотографии. Фрески, снятые во время экспедиций, датируются XI-XVII веками, а рукописи и исторические документы — XVI-XVIII веками. В рамках мероприятия также представлена брошюра, посвященная святой Нино. Кроме того, Национальный архив работает над документальным фильмом о святой Нино, который будет доступен для просмотра в течение всего года. Открыли мероприятие министр юстиции Грузии Паата Салия и генеральный директор Национального архива Теона Иашвили. Этой же теме будет посвящена Международная научная конференция Национального архива "Архивоведческие и источниковедческие исследования: тенденции и вызовы". Грузинские и зарубежные ученые представят на ней новейшие исследования, посвященные процессу христианизации Грузии. Конференция проводится ежегодно с 2016 года и направлена на развитие научных исследований, укрепление связей между грузинскими и зарубежными исследователями, а также расширение научного сотрудничества с Национальным архивом. Просветительница Грузии По церковному календарю 27 января поминают святую Нино, просветительницу Грузии. Будущая святая родилась примерно в 280 году в благочестивой и знатной семье в Каппадокии (современная Турция) в одном из грузинских поселений. По отцу она приходилась родственницей святому Георгию Победоносцу, а по матери – племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Когда двенадцатилетняя Нино вместе с родителями пришла в Иерусалим, отец ушел в пустынники, а мать поступила в диаконисы. Девочку отдали на воспитание одной благочестивой старице. Из рассказов старицы Нино узнала, что бесшовный Хитон Господень мцхетский раввин, выкупив у римских солдат после распятия Сына Божьего, отвез в Иверию (Грузию). Дева мечтала найти святыню и молилась Пресвятой Богородице об этом постоянно. Как-то во сне Нино увидела Пресвятую Богородицу. Божья Матерь, вручая ей крест из виноградной лозы, отправляла ее с проповедью Евангелия в Иверию. Проснувшись, будущая просветительница Грузии увидела крест в своей руке и, трепетно поцеловав его, обвязала своими волосами. Получив благословение патриарха Ювеналия на апостольское служение, Нино отправилась в путь. Прибыв в Иверию, святая поселилась в царских виноградниках, и вскоре, узнав о силе ее молитвы, к ней стали приходить толпы больных в надежде на исцеление. Чудеса, совершенные святой, проповедь о Христе, а также ее добродетельная жизнь действовали на жителей Иверии благотворно. Многие из них уверовали в Господа и приняли Крещение. Нино обратила ко Христу и царя Мириана. Он принял крещение в водах реки Арагви вместе с супругой, царицей Наной, с детьми и родственниками. А через несколько лет христианство было объявлено государственной религией в Грузии. Произошло это в 324 году. Святая Нино мирно скончалась в 335 году, по другим источникам – в 347-м. Просветительницу Грузии похоронили в Бодбе (регион Кахетия – Восточная Грузия), согласно ее завещанию. Царь Мириан на месте захоронения в 342 году основал храм в честь родственника Нино – Георгия Победоносца. Позднее здесь был основан женский монастырь, который действует по сей день. Мощи просветительницы Грузии прославились многими исцелениями и чудесами. Причислив Нино к лику святых, Грузинская церковь назвала ее равноапостольной, то есть равной апостолам в деле распространения христианства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
