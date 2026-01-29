https://sputnik-georgia.ru/20260129/akademicheskiy-sostav-tgu-i-gtu-sokhranyat-polnostyu--glava-minobrazovaniya-gruzii-296870582.html

Академический состав ТГУ и ГТУ сохранят полностью – глава Минобразования Грузии

Академический состав ТГУ и ГТУ сохранят полностью – глава Минобразования Грузии

Sputnik Грузия

Помимо сохранения академического персонала, в объединенном университете вводится академическая должность ведущего профессора 29.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-29T18:53+0400

2026-01-29T18:53+0400

2026-01-29T18:53+0400

грузия

новости

общество

гиви миканадзе

тбилисский государственный университет

технический университет грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696694_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_a99163b0a501dd2384a05e3775ae1ec1.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Сокращения академического состава и квот для студентов после объединения Тбилисского государственного университета и Государственного технического университета не планируется, заявил министр образования и науки Грузии Гиви Миканадзе. Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили". По его словам, помимо сохранения академического персонала, в объединенном Тбилисском государственном университете вводится академическая должность ведущего профессора. "Лица, отобранные на эту должность на конкурсной основе, будут обеспечивать стратегическое руководство учебной и исследовательской деятельностью, повышение качества и развитие молодого академического персонала", – сказал Миканадзе. И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+. Также TГУ включен в мировой рейтинг университетов QS 2026 года. ТГУ занимает 496 место в рейтинге европейских университетов QS EECA 2026 года. ТГУ занимает 1 151 место в рейтинге лучших мировых университетов U.S.News & World Report 2026 года. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов. Грузинский технический университет был основан в 1922 году из политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260129/pravitelstvo-gruzii-obedinyaet--dva-krupneyshikh-vuza-strany--tgu-i-gtu-296861545.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, гиви миканадзе, тбилисский государственный университет , технический университет грузии