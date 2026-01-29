https://sputnik-georgia.ru/20260129/akademicheskiy-sostav-tgu-i-gtu-sokhranyat-polnostyu--glava-minobrazovaniya-gruzii-296870582.html
Академический состав ТГУ и ГТУ сохранят полностью – глава Минобразования Грузии
Академический состав ТГУ и ГТУ сохранят полностью – глава Минобразования Грузии
Помимо сохранения академического персонала, в объединенном университете вводится академическая должность ведущего профессора 29.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik.
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Сокращения академического состава и квот для студентов после объединения Тбилисского государственного университета и Государственного технического университета не планируется, заявил министр образования и науки Грузии Гиви Миканадзе.
Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили".
"Мы максимально сохраним академический персонал, приложим усилия к тому, чтобы их опыт и знания использовались как в учебном компоненте, так и в исследовательской и научной деятельности. При этом мы приняли решение сохранить существующие места и не сокращаем квоты на зачисление студентов", – заявил Миканадзе.
По его словам, помимо сохранения академического персонала, в объединенном Тбилисском государственном университете вводится академическая должность ведущего профессора.
"Лица, отобранные на эту должность на конкурсной основе, будут обеспечивать стратегическое руководство учебной и исследовательской деятельностью, повышение качества и развитие молодого академического персонала", – сказал Миканадзе.
И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+.
Также TГУ включен в мировой рейтинг университетов QS 2026 года. ТГУ занимает 496 место в рейтинге европейских университетов QS EECA 2026 года.
ТГУ занимает 1 151 место в рейтинге лучших мировых университетов U.S.News & World Report 2026 года.
Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов.
Грузинский технический университет был основан в 1922 году из политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов.