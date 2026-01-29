https://sputnik-georgia.ru/20260129/gruziya-stala-predsedatelem-ches--v-tbilisi-obsudili-regionalnuyu-svyaznost-296872491.html

Грузия стала председателем ЧЭС – в Тбилиси обсудили региональную связность

Sputnik Грузия

С 1 января 2026 года Грузия является председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества 29.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Стратегическое географическое положение Грузии и открытая экономическая политика делают страну бесспорным центром связи между Европой и Азией, заявила глава МИД Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Черноморского экономического сотрудничества (BSEC) Лазаром Команеску. С 1 января 2026 года Грузия является председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества. В течение следующих шести месяцев Грузия, как председатель, будет руководить работой организации, и мы сделаем все возможное для обеспечения ее эффективного функционирования. Председательство в ЧЭС полугодовое, на ротационной основе. По ее словам, приоритетами председательства Грузии станут укрепление региональной взаимосвязи и содействие развитию Среднего коридора, обеспечение энергетической безопасности, цифровизация и продвижение надлежащего управления, укрепление туристического потенциала региона и культурных связей. "Сегодня Черноморский регион сталкивается с рядом вызовов, особенно в сфере безопасности, что делает наш регион своего рода эпицентром глобальной политики. Наряду с поиском путей преодоления этих вызовов, мы должны уметь использовать возможности, существующие в Черноморском регионе", – заявила Бочоришвили. Как отметила глава МИД, текущие инфраструктурные инициативы, включая нефтепровод, подводный силовой кабель в Черном море, добычу сжиженного природного газа в Черном море, модернизацию железнодорожной системы, строительство автомагистрали Восток-Запад и проекты глубоководного порта Анаклия, внесут значительный вклад в общее процветание Европы. В рамках председательства мы определили ряд приоритетных направлений, которые послужат основой для реализации запланированных мероприятий и инициатив. Приоритеты грузинского председательства касаются укрепления региональной взаимосвязи и содействия развитию Среднего коридора, обеспечения энергетической безопасности, цифровизации и содействия надлежащему управлению, укрепления туристического потенциала региона и культурных связей. "Вместе с Генеральным секретарем мы обсудили вопросы, касающиеся работы Организации, планы и приоритеты на следующие шесть месяцев, которые определяют повестку дня Организации в период председательства Грузии", – добавила Бочоришвили. По словам генерального секретаря ЧЭС Лазара Команеску, Грузия очень важна для организации. По его словам, в нынешних условиях региональное сотрудничество приобретает еще большее значение, и поэтому организация не только обязана, но и способна добиться еще большего прогресса в контексте экономического сотрудничества во всем регионе. "Мы обсудили это с министром, и мы будем обсуждать это в течение дня – что можно сделать в период вашего председательства для достижения этих целей. У нас есть очень хорошая основа, за последние два года были приняты правильные решения. У нас также есть стратегический рамочный документ, который позволяет нам разработать новую экономическую повестку дня", – подчеркнул Команеску. Организация Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) создана 25 июня 1992 года как региональная инициатива. С вступлением в мае 1999 года в силу устава ЧЭС преобразована в международную организацию, в состав которой на сегодняшний день входят 13 государств: Россия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Северная Македония (с 2020 года), Сербия (c 2004 года), Турция и Украина. В Организации действует институт наблюдателей: Египет, Секретариат Энергетической хартии, Европейская комиссия и ряд региональных организаций и партнеров по секторальному диалогу (ЮНВТО и ряд международных организаций). Сама ЧЭС обладает статусом наблюдателя в ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

