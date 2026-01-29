https://sputnik-georgia.ru/20260129/v-gruzii-vvodyat-novye-pravila-registratsii-v-pervyy-klass-gosshkol-296850935.html

В Грузии вводят новые правила регистрации в первый класс госшкол

В Грузии вводят новые правила регистрации в первый класс госшкол

29.01.2026

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Поступление в первый класс в государственных школах больших городов Грузии будет осуществляться по месту регистрации детей, говорится в новой концепции общего образования. На сегодняшний день родители сами выбирают школу, где будет учиться их ребенок. Это может быть как школа в престижном районе города, так и школа, близкая к месту жительства или работы родителей. Согласно новой концепции образования, в 2026-2027 учебном году зарегистрировать ребенка родители смогут только в ближайшие школы по месту регистрации ребенка. Изначально это правило будет распространяться только на большие города, а после уже и на всю Грузию. При этом поступить в школу в 2026-2027 учебном году смогут только дети, которым на 15 сентября исполнилось 6 лет. На сегодняшний день в школу принимают детей, которым 6 лет исполняется до конца года. Бесплатный вуз и сокращение обучения – новая реформа образования в Грузии>>>С нового учебного года в Грузии начнется реформа школьного образования, которая среди прочего предполагает введение школьной формы для начальных классов, новой школьной программы и единых учебников для всех государственных школ. Учиться дети будут 11 лет вместо 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

