Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ 31.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Активация Московского механизма ОБСЕ является частью несправедливой кампании, ведущейся против Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Великобритания вместе с 23 другими странами активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства от имени МИД Великобритании и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что активация Московского механизма ОБСЕ демонстрирует попытку шантажа грузинского народа, при этом власти страны готовы к диалогу по любым вопросам.Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта. В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция.
грузия, политика, новости, швеция, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, великобритания, обсе
"Продолжение несправедливой кампании против Грузии": премьер о Московском механизме ОБСЕ
11:58 31.01.2026 (обновлено: 12:07 31.01.2026)
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Активация Московского механизма ОБСЕ является частью несправедливой кампании, ведущейся против Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Великобритания вместе с 23 другими странами активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства от имени МИД Великобритании и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг.
"Все эти годы ведется несправедливая кампания против Грузии и грузинского народа, и это ее продолжение. Здесь вы видите, что страны, недружелюбно настроенные к нашему народу, являются инициаторами подобных инициатив. Очень жаль, но мы остаемся в режиме односторонней дружбы даже с этими странами", – сказал Кобахидзе.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил
, что активация Московского механизма ОБСЕ демонстрирует попытку шантажа грузинского народа, при этом власти страны готовы к диалогу по любым вопросам.
Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта.
В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция.