Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260131/prodolzhenie-nespravedlivoy-kampanii-protiv-gruzii-premer-o-moskovskom-mekhanizme-obse-296902077.html
"Продолжение несправедливой кампании против Грузии": премьер о Московском механизме ОБСЕ
"Продолжение несправедливой кампании против Грузии": премьер о Московском механизме ОБСЕ
Sputnik Грузия
Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ 31.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-31T11:58+0400
2026-01-31T12:07+0400
грузия
политика
новости
швеция
шалва папуашвили
ираклий кобахидзе
великобритания
обсе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Активация Московского механизма ОБСЕ является частью несправедливой кампании, ведущейся против Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Великобритания вместе с 23 другими странами активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства от имени МИД Великобритании и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что активация Московского механизма ОБСЕ демонстрирует попытку шантажа грузинского народа, при этом власти страны готовы к диалогу по любым вопросам.Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта. В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
швеция
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_117:0:1938:1366_1920x0_80_0_0_4b24a06ed6bb67f351715d4202131d8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, швеция, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, великобритания, обсе
грузия, политика, новости, швеция, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, великобритания, обсе

"Продолжение несправедливой кампании против Грузии": премьер о Московском механизме ОБСЕ

11:58 31.01.2026 (обновлено: 12:07 31.01.2026)
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2026
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Подписаться
Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Активация Московского механизма ОБСЕ является частью несправедливой кампании, ведущейся против Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Великобритания вместе с 23 другими странами активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства от имени МИД Великобритании и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг.
"Все эти годы ведется несправедливая кампания против Грузии и грузинского народа, и это ее продолжение. Здесь вы видите, что страны, недружелюбно настроенные к нашему народу, являются инициаторами подобных инициатив. Очень жаль, но мы остаемся в режиме односторонней дружбы даже с этими странами", – сказал Кобахидзе.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что активация Московского механизма ОБСЕ демонстрирует попытку шантажа грузинского народа, при этом власти страны готовы к диалогу по любым вопросам.
Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта.
В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0