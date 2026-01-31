https://sputnik-georgia.ru/20260131/prodolzhenie-nespravedlivoy-kampanii-protiv-gruzii-premer-o-moskovskom-mekhanizme-obse-296902077.html

"Продолжение несправедливой кампании против Грузии": премьер о Московском механизме ОБСЕ

"Продолжение несправедливой кампании против Грузии": премьер о Московском механизме ОБСЕ

Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Активация Московского механизма ОБСЕ является частью несправедливой кампании, ведущейся против Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Великобритания вместе с 23 другими странами активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства от имени МИД Великобритании и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что активация Московского механизма ОБСЕ демонстрирует попытку шантажа грузинского народа, при этом власти страны готовы к диалогу по любым вопросам.Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта. В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

