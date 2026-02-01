https://sputnik-georgia.ru/20260201/mirnoe-soglashenie-stanet-pervym-shagom-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine--uitaker-296915317.html
Мирное соглашение станет первым шагом по урегулированию конфликта на Украине – Уитакер
Мирное соглашение станет первым шагом по урегулированию конфликта на Украине – Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО полагает, что мирное соглашение будет достигнуто, но для этого потребуется согласие обеих сторон 01.02.2026
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Мирное соглашение станет лишь первым шагом в урегулировании украинского конфликта, такое мнение высказал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.При этом Уитакер выразил оптимизм в отношении перспектив мирного разрешения конфликта."Полагаю, мы сейчас ближе (к цели), чем когда-либо прежде..." – отметил он.По словам постпреда, для достижения мирного соглашения потребуется согласие обеих сторон, а их условия еще предстоит увидеть.Ранее американский президент Дональд Трамп также выразил удовлетворение ходом переговоров. Он полагает, что данный процесс уже может успешно проходить и без участия его советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в которых приняли участие представители России, США и Украины, прошли в Абу-Даби 23-24 февраля.Позже Уиткофф объявил, что стороны договорились о продолжении переговорного процесса.В МИД России подчеркнули, что российские переговорщики будут продолжать общаться в любом формате.Очередная встреча запланирована на 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, однако представители Вашингтона могут присоединиться к сторонам.
14:31 01.02.2026 (обновлено: 14:32 01.02.2026)
Постоянный представитель США при НАТО полагает, что мирное соглашение будет достигнуто, но для этого потребуется согласие обеих сторон
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Мирное соглашение станет лишь первым шагом в урегулировании украинского конфликта, такое мнение высказал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, – это сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.
При этом Уитакер выразил оптимизм в отношении перспектив мирного разрешения конфликта.
"Полагаю, мы сейчас ближе (к цели), чем когда-либо прежде..." – отметил он.
По словам постпреда, для достижения мирного соглашения потребуется согласие обеих сторон, а их условия еще предстоит увидеть.
Ранее американский президент Дональд Трамп также выразил удовлетворение ходом переговоров. Он полагает, что данный процесс уже может успешно проходить и без участия его советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в которых приняли участие представители России, США и Украины, прошли в Абу-Даби 23-24 февраля.
Позже Уиткофф объявил, что стороны договорились о продолжении переговорного процесса.
В МИД России подчеркнули, что российские переговорщики будут продолжать общаться в любом формате.
Очередная встреча запланирована на 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, однако представители Вашингтона могут присоединиться к сторонам.