https://sputnik-georgia.ru/20260201/mirnoe-soglashenie-stanet-pervym-shagom-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine--uitaker-296915317.html

Мирное соглашение станет первым шагом по урегулированию конфликта на Украине – Уитакер

Мирное соглашение станет первым шагом по урегулированию конфликта на Украине – Уитакер

Sputnik Грузия

Постоянный представитель США при НАТО полагает, что мирное соглашение будет достигнуто, но для этого потребуется согласие обеих сторон 01.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-01T14:31+0400

2026-02-01T14:31+0400

2026-02-01T14:32+0400

в мире

политика

сша

украина

дональд трамп

джаред кушнер

марко рубио

нато

fox news

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266301864_0:104:2099:1284_1920x0_80_0_0_09a067ee08ba0bee1fe076332c3d5793.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Мирное соглашение станет лишь первым шагом в урегулировании украинского конфликта, такое мнение высказал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.При этом Уитакер выразил оптимизм в отношении перспектив мирного разрешения конфликта."Полагаю, мы сейчас ближе (к цели), чем когда-либо прежде..." – отметил он.По словам постпреда, для достижения мирного соглашения потребуется согласие обеих сторон, а их условия еще предстоит увидеть.Ранее американский президент Дональд Трамп также выразил удовлетворение ходом переговоров. Он полагает, что данный процесс уже может успешно проходить и без участия его советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в которых приняли участие представители России, США и Украины, прошли в Абу-Даби 23-24 февраля.Позже Уиткофф объявил, что стороны договорились о продолжении переговорного процесса.В МИД России подчеркнули, что российские переговорщики будут продолжать общаться в любом формате.Очередная встреча запланирована на 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что этот раунд будет двусторонним, однако представители Вашингтона могут присоединиться к сторонам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20260131/v-mid-rossii-nazvali-klyuchevuyu-garantiyu-bezopasnosti-dlya-ukrainy-296904294.html

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, сша, украина, дональд трамп, джаред кушнер, марко рубио, нато, fox news, мид россии, обострение ситуации вокруг украины