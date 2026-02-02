Грузия
Эксперт рассказал о подвиге грузинских офицеров в нацистских концлагерях
Эксперт рассказал о подвиге грузинских офицеров в нацистских концлагерях
2 февраля исполнился 81 год со дня восстания советских офицеров в концлагере Маутхаузен.
2026-02-02T18:33+0400
2026-02-02T18:40+0400
Руководитель проекта "Солдатские обелиски" Московского авиационного института Александр Грибовский в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik сообщил, что поисковикам удалось установить имена восьми офицеров – уроженцев Грузии, погибших во время восстания. Все они отказались сотрудничать с нацистами и попытались вырваться из лагеря практически без оружия.По словам эксперта, грузинские офицеры неоднократно совершали побеги из плена, несмотря на жёсткие меры гестапо. Эти люди, подчеркнул он, стали символом несгибаемой воли и мужества.Также Грибовский рассказал о 414-й стрелковой дивизии, более 70% которой составляли уроженцы Грузии. Многие бойцы дивизии погибли в боях на территории Краснодарского края, однако часть мест их захоронения до сих пор не имеет полноценного мемориального оформления.Проект "Солдатские обелиски" продолжает работу по восстановлению исторической справедливости и увековечиванию имен погибших, чтобы их родственники и потомки могли знать и помнить подвиг своих предков.
18:33 02.02.2026 (обновлено: 18:40 02.02.2026)
2 февраля исполнился 81 год со дня восстания советских офицеров в концлагере Маутхаузен. В 20-м блоке лагеря содержались офицеры Красной армии разных национальностей, в том числе выходцы из Грузии
Руководитель проекта "Солдатские обелиски" Московского авиационного института Александр Грибовский в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik сообщил, что поисковикам удалось установить имена восьми офицеров – уроженцев Грузии, погибших во время восстания. Все они отказались сотрудничать с нацистами и попытались вырваться из лагеря практически без оружия.

По словам эксперта, грузинские офицеры неоднократно совершали побеги из плена, несмотря на жёсткие меры гестапо. Эти люди, подчеркнул он, стали символом несгибаемой воли и мужества.

Также Грибовский рассказал о 414-й стрелковой дивизии, более 70% которой составляли уроженцы Грузии. Многие бойцы дивизии погибли в боях на территории Краснодарского края, однако часть мест их захоронения до сих пор не имеет полноценного мемориального оформления.

Проект "Солдатские обелиски" продолжает работу по восстановлению исторической справедливости и увековечиванию имен погибших, чтобы их родственники и потомки могли знать и помнить подвиг своих предков.
