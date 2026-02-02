https://sputnik-georgia.ru/20260202/parlamentskaya-komissiya-po-tsenam-nachinaet-rabotu-v-gruzii-296924411.html

Парламентская комиссия по ценам начинает работу в Грузии

Парламентская комиссия по ценам начинает работу в Грузии

Sputnik Грузия

По итогам работы парламентской и правительственной комиссий в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в... 02.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-02T16:56+0400

2026-02-02T16:56+0400

2026-02-02T16:56+0400

экономика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

"сила народа"

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269461899_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_cf42c350afdb197af8fce528dc84327d.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Парламентская комиссия по изучению цен начнет работу на этой неделе, заявил на заседании бюро председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Вопрос завышенных цен на продукты питания, медикаменты и топливо на протяжении двух недель изучала правительственная комиссия, созданная по инициативе премьер-министра Грузии. Теперь вопрос передан парламенту Грузии. "Проект постановления о создании временной комиссии парламента Грузии по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо будет передан на пленарное заседание и внесен в повестку дня", – сказал Папуашвили.По его словам, после прохождения всех процедур уже в четверг, 5 февраля, пройдет первое рабочее заседание комиссии. Возглавит комиссию глава комитета экономической политики Шота Берекашвили. По его словам, в рамках комиссии состоятся встречи с ведущими компаниями сектора, производителями, импортерами, дистрибьюторами и операторами розничных сетей. "Мы хотим понять, какие процессы приводят к очень высокой наценке на товары. Теоретически это может быть обусловлено высокими операционными расходами, дороговизной капитала, а также сверхъестественно высокими нормами прибыли", – сказал Берекашвили. По его словам существуют конкретные механизмы, с помощью которых можно оптимизировать конкретный процесс и, возможно, оздоровление конкуренции, что отразится на ценовой конкуренции и стабильности. "Наша цель – помочь бизнесу, чтобы бизнес-процесс был более экономичным, прозрачным и рынок конкурентоспособным, что, в конечном итоге, отразится на снижении цен", – заявил Берекашвили. По его словам, снижение цен возможно только с помощью правильного анализа и подхода к бизнесу. По итогам работы парламентской и правительственной комиссий в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии. Параллельно с комиссиями вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260131/pervye-resheniya-po-snizheniyu-tsen-v-gruzii-budut-prinyaty-v-kontse-aprelya--pravitelstvo-296906149.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, "сила народа", тбилиси