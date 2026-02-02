Партия экс-премьера Гахария согласна на дебаты с властями, но при одном условии

https://sputnik-georgia.ru/20260202/partiya-eks-premera-gakhariya-soglasna-na-debaty-s-vlastyami-no-pri-odnom-uslovii-296924115.html

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Партия "Гахария для Грузии" готова к публичным дебатам с представителями правящей партии в любое время, но не в том формате, который предложил им телеканал "Рустави 2", говорится в опубликованном заявлении. Телеканал "Рустави 2" объявил о старте нового проекта публичных дебатов. Первая дискуссия состоится уже 2 февраля в 22:00. Ведущим программы станет журналист Рези Чичинадзе. Инициатива появилась после предложения премьер-министра провести открытые дебаты с оппозицией для снижения политической поляризации и создания культуры конструктивного диалога. Как отметили в партии бывшего премьера, тот формат, который предложил телеканал "Рустави 2" 2 февраля, – это фарс и продолжение пропаганды. "Если "Мечта" не решится сесть на дебаты без своих сателлитов даже на собственных телеканалах, это будет еще одна большая ошибка", – говорится в заявлении. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов сесть за стол переговоров и провести публичные дебаты на любую актуальную для общества тему. В частности, глава правительства готов к дебатам на тему реформы высшего образования со студентами, которые протестуют из-за слияния двух крупнейших - вузов Грузии – Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили и Грузинского технического университета. Что касается политических дебатов, то на данный момент о готовности провести политические дебаты заявили две лояльные к властям грузинские телекомпании – "Рустави 2" и "Имеди".Готовность к дебатам высказали непарламентская оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи" и парламентская партия "За Грузию". На своих условиях – в прямом эфире и в режиме диалога готовы к дебатам и представители партии "Площадь свободы". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

