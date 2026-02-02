https://sputnik-georgia.ru/20260202/rossiya-i-gruziya-sokhranyayut-pamyat-o-voinakh-vov--videomost-296928052.html

Россия и Грузия сохраняют память о воинах ВОВ – видеомост

Россия и Грузия сохраняют память о воинах ВОВ – видеомост

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия прошел видеомост Тбилиси–Москва на тему "Грузинские герои Великой Отечественной войны" 02.02.2026

О совместной работе России и Грузии по увековечиванию памяти погибших рассказал руководитель проекта "Солдатские обелиски" Московского авиационного института Александр Грибовский.В обсуждении также приняли участие представители общественных, научных и национально-культурных организаций, занимающихся патриотическими и мемориальными инициативами. Во время онлайн-подключения обсуждались проекты по сохранению исторической памяти о грузинских героях Великой Отечественной войны.

